Daniel Boaventura faz a abertura do 18º Festival Italiano de Nova Veneza

A edição de 2024 do Festival Italiano de Nova Veneza está chegando e, como não poderia deixar de ser, a programação musical se destaca trazendo nomes que refletem a energia e versatilidade da cultura italiana. Cada um dos quatro dias de evento conta com um show principal, que será enriquecido por apresentações de corais, e cantores da cidade, sempre na língua italiana.

O show de abertura do evento, nesta quinta-feira (6), fica por conta de Daniel Boaventura. Rosto conhecido por novelas como Laços de Família (2000), Malhação (2006-2008) e Tapas & Beijos (2011 -2015), o artista tem na música sua maior paixão e carreira principal.

Cantor profissional desde 2009, Daniel não é estranho à cultura italiana. Em 2010, atuando em Passione, foi inspirado pelo clima da novela e resolveu lançar seu segundo álbum, composto apenas por músicas italianas, intitulado Italiano. Famoso por sua versatilidade, o cantor interpreta clássicos de Frank Sinatra, Elvis Presley e Barry White em seus shows, conhecidos por sua energia e emoção.

Recentemente, lançou-se na carreira internacional, gravando álbuns e esgotando ingressos no México e na Rússia.

Na sexta-feira (7) o destaque da programação será o cantor italiano Tony Angeli. Aos 82 anos de idade e vivendo no Brasil desde 1964, o músico continua a encantar o público com as músicas de sua terra natal.

Seus shows são marcados pela apresentação de grandes sucessos, como Roberta, All Di La, Dio Come Ti Amo, O Mio Senhore, Vollare, Sole Mio e Carusso, que fizeram história na era de ouro da música italiana. “Eu me considero um representante da música italiana no Brasil e estou muito animado por poder compartilhar o meu trabalho com o público do festival”, diz Tony.

No sábado (8) a programação começa mais cedo, no horário do almoço e no palco estará a dupla Weber e Alex, conhecidos como os tenores de Nova Veneza. Os cantores locais tem conquistado o público com sua perfomance e participam do festival desde a sua primeira edição.

“Estamos ansiosos e muito felizes de estar mais uma edição e vamos dar o nosso melhor para fazer uma linda festa”, afirma Weber. Ele promete novas músicas para o show deste ano, trazendo muita animação e interatividade com o público.

Ainda no sábado, à noite será a vez da cantora Anna Paula Drigo encantar o público com o tradicional baile de máscaras. No mais clássico estilo de Veneza, a artista leva ao festival muita animação.

“Sou cantora de banda de baile há 20 anos. Há 4 ou 5 anos recebi a proposta de cantar no festival e estudei bastante para cantar em italiano. O evento é uma festa que a gente se dedica especialmente para preparar algo especial”, destaca Anna Paula.

No último show de destaque fica por conta de Jordana Félix e Izadora Cruz, primas, com carreiras independentes, que vão formar uma dupla especialmente para o festival no domingo (9). Ambas foram criadas em Nova Veneza e ingressaram no mundo da música ainda crianças, por meio do coral infantil que se apresenta todos os anos no evento.

Agora, assumem o palco com um show que vai trazer toda a essência das jovens cantoras, misturando a cultura italiana com o ritmo sertanejo clássico. “A expectativa é que o show no festival gastronômico seja uma experiência única para todos os visitantes. Estou muito animada e feliz pela oportunidade”, diz Jordana. “É um orgulho poder mostrar nossas verdadeiras raízes e como a cultura de nossa cidade é linda”, completa Izadora.

O Festival

Com o tema “A Casa da Itália”, o 18 Festival Italiano de Nova Veneza será realizado neste ano entre os dias 6 e 9 de junho, na cidade que fica a 39 km de Goiânia. Com acesso gratuito para a população, a festa italiana é uma mistura de culturas, contará com uma ampla programação dedicada à cultura da Itália com muita música, apresentações artísticas, diversos pratos como as apreciadas massas, sobremesas, bebidas, artesanato e muito mais. Na Cantina da Nonna, cozinha oficial do evento, os pratos custarão a partir de R$ 25.

Nas últimas edições, o evento recebeu mais de 120 mil pessoas nos quatro dias, o que o enquadra no patamar dos grandes festivais do Brasil. A festa foi criada para valorizar a história de Nova Veneza, formada por colonos italianos que vieram para o Brasil há mais de 100 anos. Hoje, cerca de 60% de sua população é formada por descendentes e os demais cidadãos adotaram a cultura italiana.