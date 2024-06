Danilo Gentili abre sessão extra em Goiânia

Danilo Gentili dispensa apresentações. Reconhecido como um dos precursores e idealizadores do movimento do stand-up comedy no Brasil, apresenta o show “Danilo Gentili – Standy-Up Comedy”, no dia 21 de junho, no Teatro Rio Vermelho, às 20h30 e com sessão extra às 22h.

Os ingressos estão disponíveis no Ingresso Digital, com valores entre R$ 45 a R$ 216, de acordo com o setor escolhido na plateia e o tipo de ingresso (inteira, social ou meia). Também está disponível a opção de ingresso social, que garante desconto para todos que levarem 1 kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue na portaria do evento, junto à validação do ingresso.

Gentili é comediante, apresentador, escritor, cartunista, repórter, publicitário, ator, empresário brasileiro e apresentador do The Noite. Nos palcos, foi membro do “Clube da Comédia” e criou o “Comédia ao Vivo”. Na televisão, ganhou projeção nacional como repórter do programa humorístico “CQC”, e do seu talk show “Agora É Tarde”, migrando em 2014 para o SBT, onde bate recordes de audiência até hoje no “The Noite”.

Como apresentador coleciona inúmeros prêmios e, como comediante, inúmeros processos, sendo o recordista nessa área no Brasil.

Danilo voltou ano passado para os palcos com seu novo solo que foi sendo construído na estrada. Contando histórias de como lidou com a pandemia, fatos divertidos nos bastidores da TV e, claro, como mantém seu advogado ocupado a cada novo processo, uma coisa é certa: o público vai morrer de rir.



Serviço: “Danilo Gentili | Standy-Up Comedy”

Data: 21 de junho

Local: Teatro Rio Vermelho (R. 4, 1400 - St. Central, Goiânia)

Horário: 20h30 e 22h

Ingressos: https://ingressodigital.com/evento/12160/Danilo_Gentili_%7C_Standy-Up_Comedy