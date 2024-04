Davi é o grande favorito para levar o prêmio do 'BBB-24'

A trajetória de Davi no ''Big Brother Brasil" (BBB) é digna de roteiro de novela. De perseguido e ignorado ao maior estrategista da edição, o motorista de aplicativo entrou na casa por meio do voto popular e, com o passar dos meses, formou aliados importantes, como os outros dois finalistas, Isabelle e Matteus, eliminou adversários, vide Wanessa Camargo, e criou bordões como o “calma, calabreso”.

Na final da 24ª edição do programa, apresentado por Tadeu Schmidt, é possível que o baiano, que conseguiu quase 9 milhões de seguidores nas redes sociais, se torne um dos campeões com maior aceitação. O reality pela primeira vez na história dá o prêmio de quase R$ 3 milhões ao possível vencedor na noite desta terça-feira (16).

Há quase três meses, quando os participantes do BBB foram anunciados pela TV Globo, não havia ninguém que apostasse no trio finalista do jogo. Alguns nomes foram cotados, como o de Beatriz do Brás e da modelo Yasmin Brunet. Enquanto isso, Matteus foi surgindo de fininho até se tornar um dos nomes mais queridos entre o público.

Repercussão

Outro surto, fora a saída da Tiktoker Vanessa Lopes, que marcou a edição foi o do último domingo (14), quando a paraense Alane saiu do programa em disputa acirrada contra Isabelle e começou a dar socos em si mesma após o discurso de eliminação.

Nas redes sociais, o nome da bailarina ficou entre os assuntos mais comentados e muito se falou a respeito de autocuidado.

Muito além de questões relacionadas à saúde mental, um ponto que fez a web girar foram os comentários machistas a respeito do corpo de Yasmin Brunet proferidos pelos brothers Nizam e Rodriguinho.

“Ela está mais velha e ela largou mão. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiros”, disse o pagodeiro. Não faltaram críticas ao cantor, que dizia ser aliado e amigo da modelo.

O sucesso do "BBB-24" alcançou patamares inéditos desde a edição de Juliette, vista como uma das maiores da história do programa. O triunfo da edição foi tanta, com diversos patrocinadores e ibope, que o contrato de direitos do reality foi renovado por mais quatro anos. Já Tadeu Schmidt segue na apresentação do programa até 2027, como confirmou o diretor Boninho em suas redes sociais. Prova de que o público ainda gosta de enfiar o olho no buraco da fechadura para conferir de perto a vida alheia.