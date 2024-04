Davi conta que foco em objetivo foi a chave para ser campeão do ‘BBB 24

Escolhido pelo público, do início ao fim. O baiano Davi passou 100 dias na casa mais vigiada do País e se tornou o grande vencedor da 24ª edição do "Big brother Brasil", com 60,52% dos votos. Alvo desde a primeira semana, o baiano da capital Salvador esteve no centro dos grandes momentos da temporada. Seu comprometimento com o jogo era sua maior defesa e não parou nas palavras: se materializou em posicionamentos firmes e em embates arriscados, mas também em atitudes de colaboração, em uma amizade fiel e, por fim, no título de campeão.

Ele não só conquistou o prêmio de R$ 2.920.000, como chegou ao último dia no pódio que escolheu, tendo ao lado Isabelle e Matteus.

Em entrevista, Davi conta como foi o confinamento e o que pretende fazer a partir de agora.

Você foi o campeão do BBB 24. A que atribui essa vitória?

Eu acho que o que me levou ao primeiro lugar foi não desistir nunca do objetivo pelo qual eu fui lá dentro lutar: ser um médico, um doutor. É um sonho que eu tenho desde pequeno. A gente quer vencer, ultrapassar barreiras, testar nossos limites e ir para cima dos sonhos. Se a oportunidade chegou, a gente vai abraçar, independentemente dos espinhos que estiverem na frente. A minha maior força para chegar ao primeiro lugar veio desse sonho de criança de ser médico e de dar orgulho à minha mãe, de dar o direito a uma vida com mais conforto para toda a minha família. Fui para jogar mesmo, para me entregar, para viver o BBB de cabo a rabo.



Do início ao fim da temporada, você optou por um jogo de comprometimento, como falou lá dentro. Antes de entrar no ‘BBB’, você planejou a estratégia que desejava seguir? Como se preparou para o game?

Não tem cartilha para jogar o Big Brother. Antes do início do programa, quando eu já estava no confinamento, eu comecei a pensar o que faria dentro da casa. Mas quando eu cheguei lá, me deparei com muitas situações, com pessoas de personalidades diferentes. A gente tem de se comprometer, ser sincero, falar na cara a verdade, não fugir dos embates, das brigas. Eu sempre ia pro embate, sempre colocava a minha opinião sobre qualquer assunto dentro da casa.

Além da faculdade, o que deseja fazer com o prêmio que conquistou no BBB?

Eu tenho o sonho de dar uma casa para minha mãe morar em paz, estabilizar a vida dela sem se preocupar de trabalhar. Quero dar uma vida melhor às minhas irmãs, um trabalho digno para uma e uma escola boa para a outra pequena poder estudar. Quero também dar uma condição boa para o meu pai se manter na vida. Acho que dar uma vida melhor para a família é um grande sonho no Brasil e no mundo.