De cueca, Neymar estrela campanha da marca de Kim Kardashian

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar foi anunciado como a nova estrela da campanha da Skims, marca de roupa íntima de Kim Kardashian. O comercial foi compartilhado nas redes sociais da empresa e da socialite neste segunda-feira (23).

A linha masculina da marca de roupas íntimas será lançada no próximo dia 26 de outubro. Junto ao jogador, o atleta de futebol americano estadunidense Nick Bosa e o astro de basquete canadense Shai Gilgeous-Alexander também posaram para a campanha.

A amizade ente Neymar e Kim Kardashian vem sendo comentada na internet. A socialite e seus filhos assistiram a um jogo do PSG (antigo time do brasileiro) no Japão e até ganharam a camisa do jogador, o que fez os internautas vibrarem. Os fãs do reality show The Kardashians poderão ver os bastidores do encontro nos próximos episódios.