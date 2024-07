“Deadpool e Wolverine”, tem pré-estreia nesta quarta nos cinemas de Goiânia e Aparecida

Dois ícones dos quadrinhos embarcam em uma aventura no filme "Deadpool e Wolverine", que terá pré-estreia nesta quarta-feira (24) em mais de 40 salas de Goiânia e Aparecida. Com direção de Shawn Levy, o longa marca o retorno de Hugh Jackman ao papel do anti-herói, Wolverine, mesmo após o ator australiano ter se despedido do personagem - que ele viveu por 17 anos - no solo "Logan", de 2017. Além disso, será a entrada dos X-Men no universo dos Vingadores.

Ryan Reynolds, o Deadpool, fez duas exigências para o novo filme. A primeira foi que Shawn Levy, com quem ele trabalhou em "Free Guy - Assumindo o Controle" (2021), fosse o diretor, e a segunda, incluir Jackman no elenco. Em setembro de 2022, ele anunciou a novidade com um vídeo nas redes sociais.

Essa estratégia deu bastante certo. O trailer bateu todos os recordes de visualizações e o filme se tornou um dos mais aguardados de 2024. A união de Reynolds e Jackman, dois atores carismáticos e queridos pelo público, provocou uma enorme expectativa entre os fãs.

Para retomar o Wolverine, aos 55 anos, Hugh Jackman se submeteu a um rigoroso regime de treinamento e dieta durante alguns meses. Conhecido por sua dedicação, o ator focou em uma rotina intensiva de musculação e condicionamento para recuperar o físico imponente do papel. No período, ele perdeu 10 kg.