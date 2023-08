Deive Leonardo se apresenta em Goiânia neste sábado

Após o sucesso de audiência e bilheteria no mundo inteiro da Tour mundial – A Resposta, Deive Leonardo retorna em Goiânia no dia 12 de agosto, às 20h, no Goiânia Arena, para a última temporada da turnê.

Como uma mensagem inspiradora e de fé, o evangelista busca responder as maiores e mais profundas inquietações da alma, além de proporcionar uma verdadeira imersão com Deus. Com uma produção extraordinária, o espetáculo conduz o público a uma experiência única e emocionante, do começo até os últimos minutos.

Os ingressos estão disponíveis na Livraria Leitura, no Goiânia Shopping e pelo site Ingresso Digital, com valores entre R$ 35 a R$ 280, de acordo com o setor escolhido na plateia e o tipo de ingresso (inteira, social ou meia). Também está disponível a opção de ingresso social, que garante desconto para todos que levarem 1 kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue na portaria do evento, junto à validação do ingresso.



Sobre Deive Leonardo

Os números nas redes sociais concretizam o sucesso de Deive. No Instagram, são mais de 11 milhões de seguidores. Em seu canal no YouTube, o número de inscritos ultrapassa a marca dos 7 milhões, gerando um engajamento de quase meio bilhão de visualizações.

Além disso, é autor dos livros: “O Deus que me faz chorar”; “Ser Diferente #Partiu”; “O amor mais louco da história”; “Coragem para recomeçar”; “Final da Tempestade” e “Devocional alegria do amanhecer”.

Apesar de ter nascido em um lar cristão, somente aos 19 anos, após um encontro especial com Deus, passou a se dedicar a ser um agente de transformação na vida das pessoas. Formado em Direito, chegou a trabalhar como vendedor e bancário, mas, sentiu que não era aquilo que o fazia feliz.



Serviço: Deive Leonardo se apresenta em Goiânia

Data: Sábado, 12 de agosto

Horário: às 20h

Local: Goiânia Arena (Av. Fued José Sebba - Jardim Goiás)

Ingressos: Livraria Leitura (Goiânia Shopping) ou pelo site Ingresso Digital