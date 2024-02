Demi Moore diz que prefere amar Bruce Willis a lamentar sua demência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em entrevista a um programa de rádio, a atriz Demi Moore, 61, disse que prefere "tomar a alegria e o amor" por quem Bruce Willis, 68, é agora em vez de lamentar sua condição atual. O ex-marido dela sofre de demência.

A atriz também pediu às famílias que tenham pessoas com demência em casa que simplesmente esqueçam como elas eram antes do diagnóstico para lidar melhor com elas agora.

"Quando você deixa ir quem eles foram ou quem você pensa que eles [deveriam ser] você pode realmente ficar no presente e tomar a alegria e o amor que está presente."

Bruce Willis anunciou sua aposentadoria no começo de 2022 devido a uma afasia —distúrbio de linguagem causado pela lesão cerebral. Mesmo antes disso, sua família, que hoje vive na Califórnia, já vinha se desfazendo de alguns dos imóveis acumulados por Bruce.

No final de 2023, Tallulah Willis, uma das filhas de Willis, falou sobre o atual estado de saúde de seu pai. Em entrevista ao programa "The Drew Barrymore Show", ela destacou que, apesar dos desafios do diagnóstico de demência frontotemporal do ator, ele continua sendo a mesma pessoa amada por sua família.

"Ele é o mesmo, o que, nesse aspecto, acho que aprendi que é a melhor coisa que se pode pedir. Eu vejo o amor quando estou com ele, e é meu pai e ele me ama, o que é realmente especial", afirmou Tallulah.

A apresentadora questionou a herdeira do artista sobre a decisão da família de ser tão aberta em relação ao diagnóstico de seu pai. "Acho que tem duas razões. Por um lado, é o que somos como família, mas também é muito importante para nós espalhar a conscientização [sobre a doença]."