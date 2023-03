Depois de alta, Rita Lee aparece vendo TV em nova foto nas redes sociais

Rita Lee apareceu em nova foto nas redes sociais nesta terça-feira, dez dias depois de receber alta em hospital de São Paulo.

O registro foi publicado pelo filho, João Lee, em sua conta no Instagram.

Na foto, a artista aparece sentada em um sofá, abraçada ao marido Roberto de Carvalho, vista de cima e de costas enquanto assiste a premiação do Oscar, ocorrida no último domingo (12).

Esta é a quarta foto de Rita Lee que a família publica desde que ela passou por uma internação mais extensa no Hospital Israelita Albert Einstein, ocorrida entre os dias 23 de fevereiro e 4 de março.

De acordo com o marido, ela passou por tratamento em decorrência de complicações do câncer no pulmão, diagnosticado em 2021.

Em outras ocasiões, a cantora foi vista tomando sorvete, ainda no hospital, e sentada em um sofá, nos dias 4 e 11 de março.