Desafio do Kart das Estrelas é um dos destaques do Esporte Espetacular

Prepare-se para acelerar porque neste domingo (15), dentro do Esporte Espetacular. O sinal verde para a segunda edição do Desafio do Kart agita o programa dominical. Nessa temporada, dividida em três episódios, a prova, que acontece no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo, conta com algumas presenças ilustres.

O grid de largada é formado pela campeã olímpica de vôlei Paula Pequeno, o ex-jogador de futebol e comentarista Richarlyson, a bicampeã mundial de skate Pâmela Rosa, a ex-atleta paralímpica Verônica Hipólito, os cantores Bruninho e Gabily, o radialista David Brazil, além dos influenciadores digitais Xurrasco e Matheus Costa.

A narração fica por conta de Everaldo Marques e os comentários serão de Cacá Bueno, pentacampeão da Stock Car. Na estreia será definido o grid de largada e o vencedor da primeira bateria, que vale pontos para o ranking final.

Outros temas

Das pistas para o piso sintético, que voltou a ser assunto após as recentes reclamações relativas à qualidade dos gramados da Série A. Para se aprofundar no tema, o repórter Edson Viana foi acompanhar de perto os testes necessários para que os “tapetinhos”, fiquem cada vez mais parecidos com os gramados naturais, e estejam aptos a adquirir o selo de qualidade Fifa Pro.

A reportagem conta também com as participações dos correspondentes Guilherme Pereira, que traz o cenário de utilização nas principais ligas europeias; e André Gallindo, que conta como a lesão de Aaron Rodgers, quarterback do New York Jets, time da NFL, pode acabar com a utilização da grama sintética no futebol americano.

O programa exibe também o primeiro episódio da série Mestres do Tempo, que mostra o papel crucial que o exercício físico adquiriu no processo de longevidade de três personagens. O repórter Guilherme Roseguini traz todas as novidades da ciência que comprovaram como a atividade física muda o corpo e o cérebro e assim se tornou a ferramenta mais eficaz pra nos ajudar a conviver com a passagem do tempo.

Na estreia, um multicampeão do atletismo chamado Takumi Matsushima, de 91 anos, capaz de executar provas que exigem força e potência dos músculos, justamente o que se acreditava que seria perdido depois de nove décadas de vida.

Na semana das crianças, tem conteúdo especial também para os pequenos no Esporte Espetacular. O repórter Renato Peters acompanha um desafio de 4x100 no Estádio da Rua Javari, em São Paulo. Mas se engana quem acha que se está falando de uma prova de atletismo.

O ex-jogador e comentarista Richarlyson, os youtubers Lucaneta e Japa, as rainhas do freestyle Raquel e Giu, além dos sósias dos jogadores Cássio, Dudu e Gabriel Menino se revezam em uma equipe de quatro integrantes para enfrentar 100 crianças em um jogo de futebol que promete competitividade e boas risadas.