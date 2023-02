'Desalma', série com Cássia Kis, é cancelada mesmo com episódios já escritos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estrelada pela atriz Cássia Kis, 65, a série "Desalma" (Globoplay) foi cancelada após a segunda temporada. A informação foi publicada pela colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo. Procurada, a assessoria do Globoplay não retornou até a publicação desta reportagem.

Não foi informado o motivo para o engavetamento da produção. Porém, a terceira temporada, ainda segundo a colunista, tinha todos os episódios já escritos.

Além de Kis e Fábio Assunção, a segunda temporada contou com nomes como Cláudia Abreu, Maria Ribeiro, Camila Botelho e Malu Galli no elenco. As gravações, feitas no sul do Brasil e na serra fluminense, tiveram direção de Lúcio Tavares e Pablo Müller. As duas temporadas de "Desalma" com dez episódios cada estão disponíveis na plataforma.

A trama gira em torno do desaparecimento de uma jovem no ano de 1988, que gera uma onda de choque no povo da fictícia cidade de Brígida. Trinta anos depois, o local volta a celebrar a festa de Ivana Kupala e eventos estranhos acontecem.