Designer goiana vence prêmio nacional

A designer de interiores e jornalista Ráisa Guerra brilhou no cenário nacional, no final de julho, ao conquistar o Prêmio Salão Design 2023 com seu inovador projeto, a Estante Kis – cujo nome é uma abreviação para “keep it simple” (“mantenha simples”).

A designer levou a categoria “Voto Popular”, que contou com a participação do público. A estante versátil surgiu a partir de uma grade de berço de madeira, descartada no lixo e muita criatividade.

“Ao gravar o passo a passo dessa transformação para as redes sociais, além de reutilizar o material que seria descartado, mantive a simplicidade como linha principal para que todos pudessem reproduzir em casa”, explicou Ráisa.

SUSTENTABILIDADE

Ráisa é conhecida a por ser a criadora de conteúdo do Mania de Decoração, nas redes sociais, em que soma mais de 4 milhões de seguidores, vem ganhando destaque graças aos vídeos onde ressignifica o uso de materiais cotidianos.

Pedaços de móveis antigos viram peças novas, e objetos do dia a dia são usados de forma criativa e não convencional. Recentemente, Ráisa também conquistou o Top 10 TikTok Awards na Categoria #AprendanoTiktok.