‘Diaspóricas 2 - O Show’ é atração no Teatro do IFG, nesta quinta-feira (29)

A apresentação 'Diaspóricas 2 - O Show' acontece nesta quinta-feira (29), no palco do Teatro do IFG, no Centro de Goiânia, às 20 horas, com entrada gratuita e retirada de ingressos antecipados pelo site Sympla.

Fruto da série 'Diaspóricas', desta vez com participantes da 2ª temporada, a apresentação coroa a troca de experiências, da vivência coletiva musical que se construiu entre quatro musicistas negras que transitam pelos gêneros do forró, da música erudita, do samba e do hip hop. A voz e a zabumba de Flávia Carolina, o clarinete de Kesyde Sheilla, o cavaquinho e percussão de Maximira Luciano, assim como as rimas da rapper Inà Avessa se agrupam em um show com duração de 50 minutos.

Na série goiana, disponível no YouTube, as artistas imprimiram suas próprias vivências musicais, agora fazem o show com as canções apresentadas ao longo da temporada.