Diego Alemão anuncia tratamento nos EUA

Diego Alemão fará um tratamento de desintoxicação nos Estados Unidos, após ter sido internado em uma clínica de reabilitação no final de setembro. A informação foi confirmada pelo advogado de defesa do campeão da 7ª edição do reality show, Jeffrey Chiquini, e pelo próprio ex-BBB no seu perfil no Instagram.

Diego aproveitou a ocasião para se desculpar com a imprensa. Ao deixar a delegacia, depois de ser preso por porte de armas, ele criticou repórteres que estavam no local.

“Primeiramente, meu pedido de desculpas à família, aos amigos e, principalmente, à imprensa. Momentos difíceis ficaram para trás”, escreveu. “Chego ao um novo mundo, com coragem, cuidado e esperança. Dias melhores estão por vir”.