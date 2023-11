Diego Cruz realiza o sonho de fazer uma novela inteira

Criador de conteúdo digital com quase nove milhões de seguidores no TikTok e mais de três milhões no Instagram, Diego Cruz, o Aramis de "Elas por Elas", está realizando o sonho de fazer uma novela inteira. Após ter participado de "Quanto mais vida, melhor" (2021), o ator carioca de 29 anos comemora a repercussão do atual personagem, que é apaixonado pela confiante Yeda (Castorine) na novela das seis.

Na trama, a filha de Lara (Deborah Secco) terminou o namoro com o rapaz, que acabou ficando desolado.

“Sempre sonhei fazer novela. Os públicos da internet e da TV são diferentes. Claro que tem uma interseção aí. Agora sou parado na rua por pessoas de uma faixa de idade que talvez não me conheçam das redes”, revela ele.

Multiartista, Diego também já se aventurou na área musical e diz que pensaria com carinho caso surgisse um convite para participar do "Big Brother Brasil".

“Também sou músico e compositor. Tenho vontade de explorar mais esse lado. Já lancei a música “Coisas que só você faz” quando tinha 19 anos”, conta.

“Estar no ‘BBB’ é estar ali com as vísceras de fora. Mas o Boninho começou a me seguir e já pensei: “Será que vem um convite”? (risos). A minha mãe é louca que eu vá! O sonho dela é ir pro “BBB” (risos)”, brinca.

Namoro a Distância

O artista namora há seis anos a também atriz Marina Wilson. Por conta da novela, ele que morava em São Paulo, tem gravado no Rio e o namoro entrou em uma nova fase: agora a distância.

“Vim pro Rio por causa da novela e ela ficou em São Paulo. Namoro na ponte aérea. É novidade pra gente, que já estava morando junto. Pode parecer que demos um passo atrás, mas a relação está evoluindo”, reflete.