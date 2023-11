Diego Nogueira se apresenta em Goiânia

O show de Diogo Nogueira promete colocar todo mundo para dançar no CEL da OAB, neste sábado (25). O cantor e compositor é a atração principal do evento Samba e Churras, que une música e gastronomia.

A festa, que começa às 13 horas, conta ainda com os grupos Chama Q Noix, 25zeroum e a Banda Bogotá.

Com 11 anos de carreira, o carioca Diogo é hoje um dos principais nomes do cenário do samba brasileiro atual. Filho de um dos maiores sambistas do país, o também cantor e compositor João Nogueira, Diogo cresceu embalado por choros, sambas e muito batuque em cantorias promovidas em casa pelo pai.

Gastronomia

Outro destaque da festa é a estação de carnes nobres. O público poderá contar com dezenas de opções gastronônicas que vão de costela angus no fogo de chão a parrilla com baby beef, passando por picanha suína defumada, legumes, frangos inteiros e estação do hambúrguer.

Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Bilheteria Digital, nas modalidades Vip Individual e presencial nas lojas Flávio’s Calçados, no Shopping Flamboyant e Goiânia Shopping.