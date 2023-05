Dire Straits Legacy volta a Goiânia com nova turnê

Uma viagem aos anos 1970 e 1980 e à atmosfera dos shows da banda britânica Dire Straits é a promessa da nova turnê For You World Tour 2023, do projeto Dire Straits Legacy, que desembarca em Goiânia nesta quinta-feira (18), a partir das 21 horas, no Centro de Convenções da PUC Goiás.

O grupo esteve na capital no ano passado com a turnê que celebrou os seus 45 anos. Desta vez, a ideia da série de shows é passar por diferentes fases da banda Dire Straits, que foi uma verdadeira máquina de hits no período que vivenciou o seu auge. Sucessos como Sultans Of Swing e seus acordes inconfundíveis, Money for Nothing, Walk Of Life e Romeo and Juliet não ficam de fora.

O projeto que revive a fase áurea da banda já teve diversas formações ao longo dos anos, sempre com membros que fizeram parte do grupo em algum momento da formação original. A atual conta com quatro deles. Danny Cummings (percussão e voz), por exemplo, juntou-se ao Dire Straits como percussionista em 1990 e tocou no álbum On Every Street, além de ter participado na turnê. Jack Sonni (guitarra) foi convidado por Mark Knopfler para as sessões de gravação e turnê do álbum Brothers in Arms (1985) e permaneceu na banda até 1988.

Desde 2016, o Dire Straits Legacy conta com o tecladista Alan Clark, que integrou a Dire Straits de 1980 a 1985. Se juntam a ele o saxofonista Mel Collins, membro de 1983 a 1985, e o guitarrista Phil Palmer, conhecido pelo seu trabalho ao lado de Eric Clapton e o próprio Dire Straits, de 1990 a 1992. O baixista John Giblin, o baterista Cristiano Micalizzi e o tecladista Primiano Dibiase completam a formação instrumental.

Quem assume os vocais e a guitarra é um antigo fã da banda, o italiano Marco Caviglia, que falou ano passado como foi a experiência de sair em turnê pelo Brasil. “Nós simplesmente amamos o Brasil. Estamos tendo uma turnê incrível. Como de costume, o público é muito quente e doce ao mesmo tempo e nós sempre nos divertimos muito tocando por aqui”, contou na ocasião.

Caviglia também comentou sobre o encontro de gerações que acontece na plateia dos shows do Dire Straits Legacy, que têm a proposta de resgatar os grandes hits e se torna um reduto de fãs de diferentes idades. “Tem uma ‘vibe’ de mistura, cruzamento de gerações nos nossos shows. É muito bom ver na plateia jovens curtindo as músicas e, ao mesmo tempo, ver os ‘jovens’ dos anos 80 revivendo os velhos tempos”, disse à reportagem.

SERVIÇO

Show: Dire Straits Legacy

Quando: Quinta-feira, 18 de maio de maio

Horário: 20 horas (abertura dos portões) e 21 horas (show)

Onde: Centro de Convenções da PUC Goiás - Campus II (Avenida Engler, 507 - Jardim Mariliza)

Ingressos: R$ 140 a R$ 350 no site shopingressos.com.br