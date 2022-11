Disco com Marília Mendonça pode ganhar o Grammy Latino 2022

A Rainha da Sofrência disse que seria difícil esquecer e estava certa. Esqueça-me se For Capaz e as demais músicas do projeto Patroas 35%, parceria de Marília Mendonça (1995-2021) com Maiara e Maraisa, podem sair consagradas na 23ª edição do Grammy Latino. O trabalho foi indicado na categoria de melhor álbum de música sertaneja e a expectativa dos fãs é que seja a coroação das artistas. Os vencedores do prêmio serão conhecidos nesta quinta-feira (17), em cerimônia na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, EUA.

O Grammy Latino vai premiar os destaques do ano em 53 categorias que envolvem gravações lançadas entre 1° de junho de 2021 a 31 de maio de 2022. A apresentação da cerimônia será da cantora Anitta, indicada em duas categorias (melhor performance em Reggaeton e gravação do ano por Envolver). A estrela brasileira, que já teve oito indicações ao prêmio na carreira, será anfitriã da festa ao lado de Thalia, Luis Fonsi e Laura Pausini. No Brasil, o evento será transmitido a partir das 22 horas pelo canal por assinatura TNT.

Marília e as amigas concorrem à estatueta com o estreante Gabeu, filho do sertanejo Solimões, indicado pelo álbum Agropoc (2021). Completam os concorrentes na mesma categoria, Chitãozinho e Xororó, com Legado (2022), os goianos Matheus e Kauan, com Expectativa x Realidade (2021), e Lauana Prado, por Natural (2022). Maiara e Maraisa, que no final de semana se apresentaram no festival Caldas Country, confirmaram presença na cerimônia. Segundo a assessoria das sertanejas, elas embarcaram na segunda-feira (14).

Gravado ao vivo durante uma live e lançado em outubro de 2021, dias antes da morte precoce de Marília Mendonça na queda de um avião a caminho de Caratinga (MG) onde faria um show, Patroas 35% já havia sido indicado na mesma categoria com a primeira parte do projeto. Foram disponibilizadas nas plataformas digitais três faixas: Motel Afrodite, Não Sei o que Lá e Tudo Menos Você. Na ocasião, Chitãozinho e Xororó levaram o prêmio com o álbum Tempo de Romance (2020). Agora elas estão de volta com o disco completo.

Caso Patroas 35% seja consagrado, será o segundo Grammy Latino na carreira de Marília Mendonça e o primeiro das irmãs gêmeas. Antes mesmo do lançamento do projeto, Maiara tinha postado nas redes sociais que o trabalho renderia o troféu para o trio. Já a Rainha da Sofrência foi vencedora do prêmio em 2019 pelo álbum Todos os Cantos ao desbancar nomes como Paula Fernandes e Luan Santana naquela edição. Ela tinha sido indicada anteriormente em 2017, com o projeto Realidade – Ao Vivo em Manaus, mas não venceu.

O disco das sertanejas conta com nove faixas, com destaque para o hit Esqueça-me Se For Capaz, que tem mais de 160 milhões de visualizações no YouTube e 200 milhões de streamings no Spotify. O clipe foi inspirado no filme Prenda-me Se For Capaz (com Leonardo DiCaprio). Maiara e Maraisa celebraram as marcas no Instagram. “Tinha de ser com a nossa rainha Marília. O projeto das nossas vidas. Obrigada por nos ajudarem a alcançar esse número. É por vocês, sempre. Continuem escutando e compartilhando”, postaram.

Repertório

O disco consagra a força do sertanejo feminino e a sofrência nível hard. Em dezembro de 2021, Maraisa afirmou que ela e Marília escreveram a faixa Presepada sobre o relacionamento conturbado de Maiara com Fernando Zor, da dupla com Sorocaba. Eles se separaram dez vezes por conta de traições. A cantora disse nas redes sociais que recebeu um par de chifres. “Respeita a sua namorada/ Agarra essa mulher e casa.../ Por mim ela teria te deixado/ Fazer o que se ela te ama/ Então aproveita que ela nem sonha quem você é”, cantam.

Composta pelo irmão de Marília, João Gustavo, outra faixa bastante representativa do projeto é Você Não Manda em Mim que fala sobre relacionamentos abusivos, e destaca que todas as mulheres podem se vestir e se portar como quiserem. “Tire suas mãos de mim/ Quando eu te conheci você não era assim/ Não te devo explicações de nada/ Não tenho medo da sua ameaça/ É que pra você é só ciúme/ Mas isso é doença e você não assume/ Seu amor é mal acostumado a gritar e proibir”, manda o recado aos covardes.

Eu Não Vou Namorar, Fã Clube e Para de Me Chamar pra Trair completam o álbum que foi o último de Marília. Em 2022, o primeiro projeto póstumo foi lançado em julho. Decretos Reais conta com quatro faixas (sendo uma delas um pot-pourri) extraídas da live Serenata, realizada em 15 maio de 2021. No repertório, os clássicos Te Amo Demais (César Lemos), Te Amo, o que Mais Posso Dizer (Ovelha), Não Era para Ser Assim (Cláudio Noam/Lucas Robles) e Sendo Assim (Jacinto José)/ Muito Estranho (Cláudio Rabello/Dalto).