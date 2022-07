Disco póstumo de Marília Mendonça é lançado nesta quinta

A cantora Marília Mendonça terá um trabalho póstumo lançado nesta quinta-feira (21), às 21h, intitulado Decretos Reais – Vol.1. A Rainha da Sofrência morreu em um trágico acidente de avião em novembro de 2021. Ela completaria 27 anos nesta sexta-feira (22).

O perfil oficial da cantora no Instagram anunciou a novidade com um vídeo publicado nesta quarta-feira (20), onde aparece um pergaminho com a mensagem: “Série de presentes e acontecimentos em memória de Marília Mendonça e seu legado real”.

O EP intitulado “Decretos Reais – Vol.1”, traz cinco canções da live “Serenata” feita Marília Mendonça em maio de 2021. Segundo o texto da publicaçāo, este é o primeiro de uma série de presentes que os fãs da cantora vão receber.

“À tona vieram os decretos, os desejos e os sonhos da Rainha eleita pelo povo. A coroa intransferível brilha como sempre em nós, eternos súditos, estamos encarregados de assegurar o cumpra-se. A partir de 20/07/2022, todos serão contemplados com uma série de presentes e acontecimentos em memória de Marília Mendonça e seu legado real”, diz o texto da legenda da publicação.

O vídeo já tem mais de 7 milhões de visualizações no Instagram, com mais de 27 mil comentários.

Recordes

Marília Mendonça se tornou a primeira artista brasileira a atingir 8 bilhões de streams no Spotify. No seu perfil do Instagram consta que esse é o segundo recorde que a cantora bate em menos de um ano após a sua morte.