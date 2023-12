DJ Alok faz remix para rebater crítica de Fagner

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O DJ Alok foi elogiado por internautas após rebater com humor uma crítica feita pelo cantor Fagner. Ele fez um remix usando uma fala do cantor cearense que compara shows de DJs a desastres ambientais e compartilhou o vídeo no Instagram nesta segunda-feira (19).

A opinião de Fagner foi dada durante uma entrevista a um podcast. "Uma das coisas que mais me chocam é você pegar um DJ botando um milhão de pessoas. Isso é, para mim, um desequilíbrio ambiental. Caramba, isso é um desastre ambiental. F*da-se eles, mas o povo vai ver um DJ que canta meia música e fica ali fazendo aquelas cenas ridículas", dizia o cantor.

Alok, então, usou o trecho para fazer um remix com vídeos de seus shows lotados, que contam com músicas nordestinas. "Uma brincadeira saudável representando a comunidade e fazendo um convite para que conheçam melhor a nossa profissão. Máximo respeito ao Fagner", escreveu Alok no Instagram.

"Brincadeiras a parte, galera, só para a gente dar risada mesmo e levar as coisas com mais leveza.", explicou o DJ na continuação do vídeo. "Quero dizer que sou um grande admirador do Fagner e eu sei que ele é um artista que contribuiu demais para a expansão e a valorização da cultura nordestina através da sua música. E, se eu posso estar fazendo os eventos que eu faço hoje no Nordeste, é porque ele e outros trabalharam lá atrás, duro, e abriram as portas para mim e tantos artistas que vieram."

"O Fagner já lançou mais de 36 álbuns, vendeu mais de 20 milhões de cópias. Ele é uma lenda viva. E tá tudo bem se ele acha isso. Com certeza ele é muito mais talentoso que eu musicalmente. Eu tenho outros talentos e tá tudo certo. Só tenho gratidão mesmo e admiração", complementou.

A reação de Alok à crítica foi muito elogiada por internautas. "Gosto do Alok? Não. Gostei da resposta? Sim! Entendeu perfeitamente que não precisa diminuir outro pra se enaltecer. Ainda que eu não goste do estilo de música do Alok, se as pessoas tão lá, se divertindo no show dele, sem fazer mal a ninguém, que mal tem, sabe?", escreveu Rodolfo Dizzero no Twitter.

Os comentários da publicação no Instagram elogiam o DJ pelo "respeito" e "educação". "Máximo respeito, Alok. Mês passado fui assistir o show dele de 50 anos de carreira e sou um grande fã de Raimundo Fagner, é um dos grandes gênios da MPB e parabéns pela sua resposta. O mundo precisa de conversa, não de brigas", disse Carlos Weber.