DJ americano Diplo vai abrir show de Madonna em Copacabana

A apresentação pública de Madonna na praia de Copacabana, Rio de Janeiro, vai ter a abertura de Diplo. O DJ americano é o convidado para subir ao palco em 4 de maio. O início está previsto para às 20 horas. O músico deixa claro em suas redes que adora o funk carioca e tem parcerias com Anitta, Pabllo Vittar, Deize Tigrona e Bonde do Rolê. “Te amo, Rio. Me apresentar com Madonna será talvez o maior evento de toda a minha vida”, escreveu ele no Instagram. Anitta foi convidada por Madonna para cantar em seu show, mas precisou recusar a participação por conta de compromissos internacionais.

O show da cantora no estado carioca encerra a turnê Celebration, que comemora seus 40 anos de carreira, e é esperado que bata o recorde de público. Está previsto a presença de um milhão de pessoas na praia. O recorde anterior é de 126 mil pessoas, em 1990, no estádio de Wembley, no Reino Unido, com a Blond Ambition Tour.

O palco será montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no réveillon, em direção ao bairro do Leme. No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento. O palco da cantora será duas vezes maior que o usado no restante da turnê. Segundo a assessoria de imprensa do evento, a estrutura terá 812m², com 24m² de frente e 18m até o teto. O piso está sendo erguido a 2,40m do chão, para facilitar a visão do público na areia.

Esta será a quarta passagem de Madonna para shows no Brasil – a última foi há 12 anos. Em 1993, a cantora trouxe ao País a turnê The Girlie Show; em 2008, foi a vez de Sticky and Sweet Tour; em 2012, com a MDNA, ela fez dois shows no Morumbi, um no Parque dos Atletas, no Rio, e outro em Porto Alegre, no Estádio Olímpico.

A direção musical da Celebration Tour é assinada pelo DJ britânico Stuart Price, que já trabalhou com a cantora em outras turnês e produziu seu 10º álbum de estúdio, Confessions on a Dance Floor (2005). O repertório contempla em torno de 30 músicas, agrupadas em cinco diferentes “atos”, que passam por sucessos registrados desde o primeiro disco, Madonna (1983), até o mais recente lançamento de estúdio, Madame X (2019).

A Associação Brasileira de Hotéis (ABIH) relata um aumento de 50% nas reservas de hotéis em todo o Rio de Janeiro. Dados oficiais da prefeitura do Rio estimam que o show contribuirá com um impacto econômico total de R$ 267 milhões.