Pirenópolis, a cerca de 130 km, de Goiânia, recebe neste sábado (30), mais uma edição especial do Piri Lounge, a partir das 16 horas.

O evento contará com cardápio assinado pelo chef Fernando Souza de Brasília. Entre as atrações musicais, está a presença do renomado DJ Bhaskar (irmão do DJ Alok) e artistas como Netto, Helmer, Will e Amno. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Zig Tickets, com a opção meia-solidária.