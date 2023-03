DJ e produtor Skrillex que substitui Drake no Lollapalloza passou o ano de 2022 em depressão

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Escalado para substituir o rapper Drake na noite de encerramento do Lollapalloza, neste domingo (26), Skrillex é DJ e produtor de música eletrônica com 15 indicações ao Grammy, oito estatuetas conquistadas, e uma amigona brasileira: a funkeira Ludmilla.

Aos 36 anos, o californiano Skrillex --Sonny John Moore na carteira de identidade--, é apontado como um dos precursores do dubstep, mas seus fãs costumam ficar irritados quando o associam exclusivamente a este gênero, já que fez parcerias com artistas do k-pop ao rock. Com Justin Bieber, por exemplo, criou um projeto em duo, o Jack Ü, do qual Diplo também fez parte. Como produtor ou coprodutor, trabalhou também com Ed Sheeran, Kendrick Lamar, Kanye West e Lil Pump, entre outros.

Foi guitarrista e vocalista da banda de hardcore From First to Last entre 2003 e 2007, quando decidiu seguir carreira solo e mudar seu nome artístico: até então ele atendia por Twipz. Sua carreira começou a deslachar e em 2011 fundou sua própria gravadora, a OWSLA. Neste mesmo ano, Skrillex fez a rapa no Grammy. Das cinco indicações, levou três, incluindo melhor álbum dance/eletrônica. Naquela época ele tinha esse visual aqui:

O cabelo comprido e raspado na lateral foi uma de suas marcas e fez sucesso também com a cantora Ellie Goulding, com quem namorou e foi parceiro profissional. Depois de dez anos produzindo e trabalhando sem parar, Skrillex sumiu em 2022. Não lançou música alguma. Sumiu.

Quando voltou, reapareceu de cabelos raspados, coquezinho e barba. Buscava marcar uma nova fase, de reconstrução e renascimento, depois de viver "o pior ano" de sua vida. Em depressão e sentindo falta da mãe, que havia morrido não tinha muito tempo, fechou-se em copas.

"As pessoas perguntam por que 'eu fui embora' ou 'caí'. Com razão, 2022 foi meio que meu ponto de inflexão. Tive que colocar tudo na geladeira, especialmente meus projetos. Resolvi trabalhar em mim mesmo e, pela primeira vez em anos, encontrei uma nova sensação de paz" disse, em entrevista à época.

Com a saúde mental aparentemente recuperada, Skrillex passou os últimos dias em São Paulo. Apresentou-se numa boate, foi à festa de lançamento do novo álbum de Ludmilla, está curtindo a vida. E ainda tem o Lollapalooza...