DJ Jiraya Uai abandona palco e vai para hospital após ser atingido por garrafa

O DJ Jiraya Uai abandonou o palco de um show que fazia na cidade de Uruaçu, no norte goiano, após ter sido atingido por uma garrafa durante a apresentação. Ele chegou a ser encaminhado para um hospital para atendimento, onde levou pontos e foi medicado.

A Polícia Civil explicou que a Polícia Militar fez um registro de averiguação do caso, mas que não há representação do DJ por essa lesão leve.

A assessoria do DJ explicou que, após ser atingido pela garrafa no pulso, houve grande escorrimento de sangue. Inicialmente ele foi atendido pelos socorristas do evento e, em seguida, e encaminhado ao Hospital de Uruaçu, onde foi atendido.

A equipe ainda explicou que apesar do ferimento e de o DJ ainda estar fraco e com baixa pressão, ele seguiu cumprindo a agenda de shows do carnaval. A assessoria ainda repudiou todo tipo de violência.