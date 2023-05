Djavan diz que dorme e se alimenta melhor após descoberta de distúrbio neurológico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ter descoberto um distúrbio neurológico que causa tremor essencial, o cantor Djavan, 74, revela que agora tem cuidado mais de sua saúde, sobretudo do sono e de sua alimentação. Nesta semana, ele se prepara para alguns shows no Rio de Janeiro.

"Hoje, dormir bem é uma das obrigações mais importantes que tenho na minha rotina. São no mínimo sete horas por noite. Acredito que, se você dorme bem, estabelece para o corpo uma organização que o leva a cumprir os compromissos com energia", disse ele à Veja Rio.

"Minha alimentação também é rigorosamente sem gordura, sem fritura e com orgânicos. Preciso de saúde para executar um trabalho tão exigente", emendou.

Um tremor ocorre com tarefas simples, como amarrar cadarços, escrever, tocar algum instrumento. Geralmente acontece nas mãos, mas pode ser sentido nas pernas, laringe, na voz, na cabeça, na boca e na face. Essa condição tem nome: tremor essencial.

Após rumores de que Djavan teria Parkinson, devido a um boato que circulou na internet, ele revelou que tem a condição. Caetano Veloso também já havia recebido o mesmo diagnóstico.

Conforme o neurologista e coordenador do Núcleo da Memória do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Diogo Haddad, este distúrbio do movimento é uma condição mais comum do que se pensa, sendo, inclusive, mais prevalente do que omal de Parkinson.

"É uma condição que causa tremor fino, normalmente nas mãos. É um tremor associado ao movimento, sendo oposto ao do Parkinson que é um tremor de repouso. É aquele tremorzinho que quando você vai fazer um movimento, ele acaba se mostrando e aparecendo mais", explica o médico.