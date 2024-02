Do sertanejo ao axé: pré-carnaval de Goiânia deve reunir 100 mil neste sábado

O pré-carnaval de Goiânia promete diversidade ao público, com marchinhas, samba, pagode, axé, pop/rock e eletrônico. As concentrações dos blocos será neste sábado (3), a partir das 12 horas, em vários cantos da capital.

No final do dia, os foliões saem em procissão pelas ruas em direção ao novo endereço da festa na Avenida Mutirão, entre a Avenida T-9 e a Rua T-55, no setor Bueno. A expectativa dos organizadores é de receber cerca de 100 mil pessoas.

Cada concentração conta com uma programação própria. Sérgio Loroza e o sertanejo Matheuzinho são os principais nomes do Bloquinho do Madá, no Madalena Gastrobar. Os fãs de axé e de música eletrônica vão se encontrar no Bloco do Carneiro ao som de Tomate e do DJ Jesus Luz, no Moreira Sports. Os roqueiros vão bater cabelo ao som das bandas Versário e Venosa no Carnarock, no Serendipity. O samba domina o Bloco dos Amigos, Pedacinho do Xéu e Café Nice no Espaço Equatore, embalados pelo grupo carioca Casuarina.

A apoteose será na Avenida Mutirão, onde acontece o encontro com os blocos e com a população. O cardápio musical segue apostando na mistura de ritmos com atrações a partir das 15 horas. No palco montado entre a T-55 e T-53, no Setor Bueno, Durval Lelys é uma das estrelas da folia. O repertório inclui clássicos da época do Asa de Águia, como, "Festa da Manivela" e "Dança do Vampiro".

Racha

Em 2024, foi criada a Liga dos Blocos e houve um racha com o Carnaval dos Amigos, já que alguns grupos foram anunciados na programação dessa edição, casos do Blokinho Uai e Blokinho Aê, mas que de última hora decidiram aderir à Liga. Além disso, a definição do local foi confirmada pela Prefeitura de Goiânia somente no início da semana do evento. Por isso, na Mutirão serão duas estruturas de festa abertas ao público, mas cada uma com os seus camarotes.

A Liga vai contar com palco e os Amigos com o trio elétrico, o mesmo utilizado na edição passada na Avenida 85.