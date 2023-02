Domitila toma banho de sal grosso no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Domitila seguiu feliz na manhã deste domingo (12) para o banheiro do BBB 23 (Globo) anunciando que finalmente iria tomar seu banho de sal grosso. A sister alegou que faz o ritual para recuperar as "energias positivas".

Domitila passou pela sala com um pote cheio de água e sal grosso, enquanto brothers conversavam na sala.

Domitila: "Qual foi a primeira coisa que eu vou fazer no VIP? Meu banho de sal grosso, porque eu não sou doida. Fazia tempo que eu queria banho de sal grosso. Eu falava: 'Quando eu chegar no VIP, a primeira coisa [que vou fazer] é banho de sal grosso'".

Larrisa: "Como que é, amiga?".

Domitila: "Coloca água quente com sal grosso, espera o sal grosso diluir e joga do pescoço para baixo no banho. Desde que eu estava na Xepa, eu estava pensando no meu banho de sal grosso".

Bruno: "Esse banho é para quê?".

Domitila: "É para tirar as energias negativas e acessar, pelo menos por umas duas semaninhas, a [energia] positiva. Esperei chegar no VIP só para isso! Porque só tem sal grosso no VIP".

Após alguns minutos, Domitila saiu do banheiro e passou novamente pela sala, com o pote vazio.

Domitila: "Vocês estão sentindo a good vibe [energia boa]?".