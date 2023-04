Dona Carmem, mãe de Leonardo, é enterrada no mesmo túmulo que o filho Leandro e o marido

O corpo de dona Carmem Divina Costa, mãe dos cantores Leandro (já falecido) e Leonardo, foi enterrado neste domingo (2) no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia no mesmo túmulo de Leandro e do seu marido, Avelino Virgulino da Costa, que faleceu em 2015. Com um beijo na testa, o cantor Leonardo despediu da mãe. Momentos depois, sob forte comoção e aplausos, a matriarca da família foi homenageada pelos que estavam presentes.

A matriarca da família morreu neste sábado (1°), aos 87 anos, após sofrer um infarto em casa. Ela fundou a Casa de Apoio São Luiz, que oferece, de graça, estadia, alimentação e transporte para pessoas com câncer se tratarem desde 1999. A iniciativa se deu após a morte de Leandro, vítima de um câncer raro aos 36 anos de idade, em 1998.

Emoção não faltou durante os relatos de parentes e amigos. Durante o cortejo, ao som de um violão, amigos e parentes se despediram de Dona Carmem.

Uma característica unânime sobre a matriarca da família é a bondade. Empenhada em causas sociais, Dona Carmem dedicou a vida a ajudar ao próximo, principalmente na luta contra o câncer.

Forte e guerreira

Com a voz embargada, o filho Carlos Costa lembrou da mãe como uma mulher forte e guerreira. A fé de Dona Carmem foi o que segurou q família durante os momentos difíceis, segundo os depoimentos.

“Ela sempre foi firme na fé. Perder um filho com 36 anos não é fácil. A gente espera seguir o trabalho que ela deixou”, desabafou o filho.

"Vai deixar um legado de fé, foi muito guerreira com os filhos e com a Casa de Apoio. A gente não vai deixar o legado dela acabar. Sempre vai ficar essa memória”, disse o neto Leandro Costa.

Segundo Leonardo, a mãe era o esteio da família. "Uma mulher forte que sempre teve como missão de vida manter sua família unida". Carmem Costa também era católica e sempre participava da Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade.