Dramaturga mexicana Fernanda Del Monte Martínez ministra oficina em Goiânia

A dramaturga mexicana Fernanda Del Monte Martínez vem ao Brasil especialmente para ministrar oficina para mulheres artistas a partir desta terça-feira (16), das 9 às 13 horas, na Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC), da Universidade Federal de Goiás (UFG). O evento, que segue até sexta-feira (19), faz parte do projeto da Escola Latino-americana de Dramaturgias Emergentes, que tem como principal objetivo impulsionar a escrita de mulheres para a cena. O módulo pelo qual a convidada ficou responsável foi o de Dramaturgias Próprias: Corpos e Personagens Femininas em Cena.

Escritora, diretora teatral, dramaturga multidisciplinar e investigadora da cena, com mais de 20 anos de experiência, Fernanda é mestre em dramaturgia pela Universidad Nacional de las Artes - UNA (Argentina) e doutora em teoria crítica (17, Instituto de Estudios Críticos).

Atualmente é coordenadora de arte, performatividade e tecnologia do 17, Instituto de Estudos Críticos. É professora de narrativas transmídia e dramaturgia na licenciatura em computação criativa.

A artista dirigiu e escreveu mais de 15 obras, desde 2006, levadas para telas de cinema, peças digitais, livros, peças de radioteatro, performances, ensaios, artigos acadêmicos e obras teatrais no Canadá, Espanha, Chile, Colômbia, Argentina, Japão e México. Recebeu apoio da Fonca, do Conselho de Artes e Letras de Québec e do Iberescena. Em 2018, sua obra 'Reflexos Dela' foi apresentada na 11ª Conferência Internacional Mundial de Mulheres Dramaturgas, em Santiago, Chile.

Com início em março e fim das aulas em julho, ao todo estão sendo ofertados cinco módulos mediados por dramaturgas brasileiras e de mais três países latino-americanos. Ao final da formação, um livro com dramaturgias inéditas será publicado como resultado das atividades de formação da Escola. As inscrições já foram encerradas e não há novas vagas. No entanto, existe a possibilidade de participar como ouvinte, para isso basta mandar uma mensagem para o e-mail coletivojustina@gmail.com.

A dramaturga e atriz Takaiúna é quem coordena esse projeto. Segundo a artista, Goiás entra para a história do teatro brasileiro como sendo o território onde é criada a primeira escola de dramaturgas. “A escola é voltada para o processo de formação de mulheres, artistas da cena, que desejam contar suas próprias histórias”, comenta a idealizadora.

O projeto da Escola Latino-americana de Dramaturgias Emergentes realizado em Goiás conta com recursos da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal.