Duda Nagle cita valores diferentes de Sabrina e 'pede perdão ao papai do céu' pela separação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a apresentadora Sabrina Sato anunciar o fim do casamento com Duda Nagle, foi a vez do ator se pronunciar. Em comunicado, ele cita "valores, prioridades e objetivos diferentes" dos de Sabrina, mas diz que seguem juntos para cuidar da filha Zoe, de quatro anos.

"É com muita tristeza que comunico a todos que o nosso noivado chegou ao fim. Sabrina e eu temos valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar. Decidimos em comum acordo e em paz. Seguimos juntos na criação da Zoe e na amizade", começou ele.

Duda ainda pediu "perdão ao papai do céu pela separação", e agradeceu ao público que os acompanhou. "Agradeço a todos que torciam pelo casal e continuam torcendo pela nossa filha. Não pretendo mais falar sobre esse assunto por um bom tempo", finalizou.