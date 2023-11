Dulce Maria é diagnosticada com bronquite

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dulce Maria divulgou comunicado em que disse estar com problema nas cordas vocais em decorrência de uma bronquite, mas confirmou presença no show do RBD na noite desta quinta-feira (16), no Allianz Park, em São Paulo.

A cantora explicou que começou a se sentir mal na segunda-feira (13), quando o grupo se apresentou no estádio do Morumbi, também na capital paulista. Segundo contou, ela teve febre, tosse e dores nas costas. Agora, está quase sem voz, mas sendo medicada desde a terça-feira (14).

Dulce Maria também pediu compreensão dos fãs caso não consiga "entregar 100%" na apresentação de hoje. "Queridos amigos, como vocês já sabem, desde segunda não estou bem, tive febre, tosse, dores nas costas e agora estou rouca. Já estou medicada desde terça. O médico disse que é um vírus (nem covid, nem influenza). Comecei com uma gripe viral que avançou e se converteu em bronquite, por isso quase não tenho voz. Nada me dá mais impotência, pois queria estar 100% para poder lhes dar o melhor junto com meus companheiros de banda depois de tanto tempo esperando por este momento. Queria mantê-los informados para que saibam como está a situação. Estaremos com vocês esta noite, dando o meu melhor até onde meu corpo permitir. Obrigada por compreender se eu não puder me entregar 100%.

ANAHI TAMBÉM ESTÁ DOENTE

Anahi contou que está com febre para seus seguidores no Instagram. "Meu Deus, passei uma noite horrível. Meus ossos doem, não sei o que está acontecendo", disse a cantora do RBD.

Ela diz não acreditar que seja covid: "Não é covid, eu acho. Acabei de ter pela quinta vez", escreveu Anahi.

O grupo ainda tem quatro shows no Brasil. Eles se apresentam no Allianz Parque, em São Paulo, hoje, amanhã, sábado e domingo.