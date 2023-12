Dupla Carlos e Jader está entre as atrações do réveillon na cidade de Goiás

Com três dias de festa gratuita para celebrar a virada do ano, a cidade de Goiás é opção de diversão desta sexta-feira até domingo (29 a 31). A dupla Carlos e Jader, o grupo de samba Heróis do Botequim e a escola de samba Mocidade Independente do João Francisco estão entre as atrações do réveillon na antiga capital.

Os shows serão distribuídos em três pontos da cidade: Praça do Coreto, Praça do Mercado Municipal e Praça de Eventos (na beirada do Rio Vermelho). A promoção é realizada pela prefeitura de Goiás em parceria com o Sistema Sesc/Fecomércio.

A programação de réveillon começa nesta sexta-feira, com o desfile da bateria da Escola de Samba Mocidade Independente do João Francisco, a partir das 19h, percorrendo as ruas históricas da cidade. A partir das 20h, shows simultâneos animam a Praça do Coreto e o Mercado Municipal.

No sábado, o público poderá cair no sambar com o grupo Heróis do Botequim, às 20h, no Mercado Municipal. Artistas da própria cidade de Goiás, Lourany Cruz e Carlos Rizzo fazem a festa de moradores e turistas na Praça do Coreto.

A virada do ano, no domingo, será comandada pela dupla Carlos e Jader. Os sertanejos donos do hit Sou Foda farão show com direito a contagem regressiva na Praça de Eventos. A festa continua até o raiar do primeiro dia de 2024, com som automotivo e DJ Mansueto.



SERVIÇO: Réveillon na Cidade de Goiás

Quando: sexta-feira a domingo (29 a 31/12)

Shows: dupla Carlos e Jader (virada) entre outras atrações

Onde: Praça de Eventos, Mercado Municipal e Praça do Coreto

Entrada gratuita