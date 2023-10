Dupla Gian e Giovani faz show gratuito na Praça do Trabalhador

Os irmãos Gian e Giovani com Goiânia se apresentam hoje, a partir das 19 horas, no palco montado na Praça do Trabalhador, para celebrar o mês de aniversário de Goiânia. O show é gratuito. Nascidos em Franca (SP), eles têm um carinho especial pela capital.

“Goiânia faz parte da nossa história desde o início e é uma honra fazer parte dessas comemorações. Quando estávamos lançando o primeiro disco na década de 1990, o saudoso amigo Leandro deu um conselho extremamente valioso para a gente que era para tocar mais por aí e diminuir na nossa região. Foi o irmão do Leonardo que nos apresentou a capital praticamente. Depois disso, começamos a ter uma agenda maior na região e sempre com shows lotados. É a nossa casa”, comenta Giovani.

Repertório

O repertório do show será especial. A dupla promete passar por toda a trajetória desde os primeiros sucessos, como "Espuma da Cerveja", "Amante Anônimo" e "Você em Minha Vida".

Também não vão ficar de fora os projetos mais recentes, casos de Gian e Giovani cantam João Mineiro e Marciano e o Boate Azul, turnê com a qual eles estão na estrada ao lado de Edson e Hudson. “Será um pouco de tudo. Vamos tocar mais de duas horas”, disse Giovani.



“Pensamos no repertório com muito carinho para não ficar devendo nenhuma”, complementa Gian.