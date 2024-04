Dupla Israel e Rodolffo se apresenta ao lado da Orquestra Filarmônica de Goiás

Ouvir clássicos de Israel e Rodolffo, como Batom de Cereja e Faz Amor Comigo, tocados por 37 músicos da Orquestra Filarmônica de Goiás. É esse o convite do Projeto Vivo Música, que promove o encontro inédito entre a dupla com os instrumentistas neste domingo (28), às 17 horas, no estacionamento do Estádio Serra Dourada. A entrada é gratuita e haverá transmissão on-line pelo YouTube. O show tem interpretação simultânea em libras.

É a primeira vez que os goianos Israel e Rodolffo tocam juntos com uma orquestra. Para o show, a dupla preparou um repertório ilustrado por canções que marcaram a carreira dos artistas, a exemplo de Bombonzinho, Marca Evidente e Seu Brilho Sumiu. Há ainda músicas que fazem parte do repertório atual dos sertanejos, como Eu Não Dou Conta e Greve de Beijo, sucessos no streaming.

“Vai ser uma honra apresentar ao lado dessa orquestra tão renomada, inclusive é a primeira vez que estamos tocando com uma. Então, temos uma responsabilidade enorme de fazer bonito no domingo”, conta Israel. A dupla é um dos maiores fenômenos de público entre os artistas sertanejos e marca mais de 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Para o show, os sertanejos trocam a sua banda rotineira pelos instrumentistas da orquestra. Rodolffo conta que trata-se de uma apresentação diferente porque geralmente eles não tocam com instrumentos de sopro. “Alguns de corda como violino e violoncelo também não costumamos tocar. Por isso, estamos ansiosos para ver o resultado dessa mistura”, assume o goiano.

Unir a música sertaneja com a erudita é uma aposta que pode dar um resultado interessante, de acordo com os artistas. “É uma mistura inusitada que tem tudo pra dar certo. A música sertaneja é muito plural, aceita a junção com diversos ritmos, e, com certeza, não vai ser diferente. E o mais legal é esse encontro acontecer em Goiânia, e ainda de forma gratuita para o público”, destaca Israel.

Beleza

Pode até ser inédito para Israel e Rodolfo tocarem com tantos músicos, mas não é a primeira vez que a Orquestra Filarmônica de Goiás faz shows com artistas de outros gêneros musicais. O corpo já se apresentou, por exemplo, com artistas do calibre de Lenine, Roberto Menescal e Mônica Salmaso. Entre os sertanejos, o grupo dividiu palco com João Neto e Frederico.

“Eu adoro música sertaneja e, especialmente, a de raiz. São melodias tão lindas e letras emocionantes”, confessa o maestro que rege a orquestra, o britânico Neil Thomson. Além da seleção de músicas com Israel e Rodolffo, o corpo musical toca ainda abertura de O Guarany, de Antônio Carlos Gomes, baseada no romance de José de Alencar, O Guarani, publicado em 1857 e um dos marcos da literatura brasileira.

A apresentação passeia por outros ritmos sonoros, como uma suíte de Tom Jobim feita por Fred Portilho, um dos violinistas da orquestra, uma canção do longa-metragem Chicago (2002), dirigido por Rob Marshall, e uma abertura do compositor austríaco Franz Von Suppé. Para finalizar, a orquestra apresenta Noites Goianas, composta por Joaquim Santana e Joaquim Bonifácio e que ilustra as belezas e nuances notívagas de um Goiás antigo.

“Estamos muito animados por fazer parte desse show, não apenas para tocar com uma dupla tão icônica, mas também para um público completamente novo”, comenta o maestro, que vira e mexe promove apresentações originais e cheias de estilo. Em 2017, por exemplo, o grupo realizou um concerto focado em trilhas de cinema e sucessos do pop e do rock, como Abba e Beatles. “A democratização da música orquestral está no centro da nossa missão e essa não poderia ser uma plataforma melhor para isso”, destaca Thomson.

Serviço

Vivo Música com a Orquestra Filarmônica de Goiás convida Israel e Rodolffo

Data: Neste domingo (28), às 17 horas

Local: Estacionamento do Estádio Serra Dourada, Av. Fued José Sebba, 1170 - Jardim Goiás

Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre

Transmissão ao vivo pelo link: https://www.youtube.com/@vivomusicabr

Interpretação simultânea em libras