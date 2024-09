Ed Sheeran come picanha e visita escola de samba antes do Rock in Rio

Horas antes de se apresentar no palco Mundo do Rock in Rio 2024, Ed Sheeran visitou uma escola de samba e experimentou picanha.

O cantor britânico foi à escola de samba Grande Rio. Nas suas redes sociais, ele compartilhou o momento em que toca tamborim com os ritmistas.

Sheeran provou um pedaço de picanha dentro de um carro. "Me disseram para provar picanha e é muito bom. Então, estou comendo", avaliou, antes de dar mais uma mordida na carne, que estava em um pote de plástico.

Na quarta (18), o artista acompanhou no Maracanã o jogo entre Fluminense e Atlético-MG pela Libertadores. O cantor ganhou uma camisa personalizada do clube carioca, além de outros presentes, como a miniatura de uma taça.

Ed Sheeran é headliner desta quinta-feira (19) no Rock in Rio. O britânico sobe ao palco Mundo às 0h15.