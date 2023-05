Ed Sheeran diz que vai abandonar carreira se for condenado por plágio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor britânico Ed Sheeran diz que irá abandonar a música caso seja declarado culpado das acusações de plagiar o músico Marvin Gaye. A ação é movida pelos herdeiros de Ed Towsend, produtor que co-escreveu com Gaye a música "Let's Get It On", de 1973.

A acusação alega que a canção "Thinking Out Loud" teria semelhanças impressionantes com a faixa composta por Towsend.

Lançada por Sheeran em 2014, a faixa foi a primeira da história a ultrapassar a marca de 500 milhões de reproduções no Spotify. A manobra, caso comprovada, fere a lei dos direitos autorais.

De acordo com o tabloide Daily Mail, o cantor teria afirmado que pretende abandonar a carreira caso seja condenado. "Se isso acontecer, estou acabado, estou parando", disse Sheeran quando questionado por sua advogada, Ilene Farkas, sobre o preço que o julgamento está cobrando ao seu trabalho.

"Acho realmente um insulto dedicar toda a minha vida a ser um artista e compositor e ter alguém diminuindo isso", acrescentou ele.

O cantor prestou, na segunda-feira (1), um depoimento no Tribunal de Manhattan, nos Estados Unidos. Como na semana passada, ele tocou violão e cantou no banco das testemunhas para enfatizar seu depoimento, dizendo aos jurados que a música "Thinking Out Loud" foi na verdade inspirada pelo músico irlandês Van Morrison.

No entanto, os herdeiros Ed Townsend exibiram na semana passada um vídeo de Sheeran fazendo uma transição perfeita entre "Thinking Out Loud" e "Let's Get it On" em uma apresentação ao vivo que, segundo eles, equivalia a uma confissão de que o cantor havia copiado a música.

Sheeran disse que ele e outros artistas frequentemente executam essas misturas e que em outras ocasiões ele combinou "Thinking Out Loud" com "Crazy Love" , de Van Morrison e "I Will Always Love You", de Dolly Parton.