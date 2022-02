Edson e Hudson resgatam clássicos com Gian e Giovani em DVD conjunto

As duplas Edson e Hudson e Gian e Giovani resolveram unir os seus mais de 70 anos de história na produção de um novo DVD, voltado não apenas aos fãs saudosos, mas também às novas gerações. Nele, constam hits das carreiras de ambas as duplas e homenagens com clássicos do sertanejo de todos os tempos.

"Temos histórias de vida parecidas, somos duplas de irmãos do estado de São Paulo e que deram um tempo em suas carreiras e depois voltaram. Tenho certeza que foi uma força positiva que nos juntou. E o resultado foi esse projeto que nos encantou e nos fez perder o fôlego", afirma Edson em conversa por telefone com a reportagem.

O projeto ganhou o nome "Boate Azul Ao Vivo" e inclui uma turnê com 30 shows pelo país todo - iniciada no último dia 4. Tanto no DVD quanto nas apresentações, as duas duplas cantam por três horas intercalando suas trajetórias, dando lugar também a novos duetos com os quatro se misturando a todo instante. Ao todo, o repertório tem mais de 50 músicas.

Em atividade desde a década de 1980, Edson e Hudson deram uma pausa na dupla em 2009, para projetos pessoais, e reataram em 2011. Já Gian e Giovani, que também começaram nos anos 1980, ficaram separados de 2014 a 2018, quanto retomaram aos shows juntos. Desde então, não se separaram mais.

Além dos hits das duplas protagonistas, o DVD conta com homenagens aos ídolos de Edson, Hudson, Gian e Giovani. São lembrados nomes como Teodoro e Sampaio, Tião Carreiro e Pardinho, Milionário e José Rico, Chitãozinho e Xororó, entre outros.

"Foi muito legal, estamos acostumados a fazer sucesso, mas melhor do que sucesso é fazer história. Temos convicção de que estamos nesse caminho com esse projeto. Não queremos provar que somos melhores do que outros, só queremos emocionar pessoas", afirma Edson.

Giovani conta que o projeto surgiu depois que eles fizeram algumas lives juntos na pandemia. "Elas [as lives] nos posicionaram muito bem. O objetivo era mostrar cada vez mais nosso trabalho. A ideia e a vontade do público era ver essas músicas sendo rodadas pelo Brasil."

Para Edson e Hudson e Gian e Giovani, esse é o maior projeto de suas carreiras. "Não só o maior, mas o mais gostoso, está dando prazer em fazer. Agora até os fofoqueiros já começaram a falar de nós de novo", brinca Edson.

Gian tem a mesma opinião e revela que não precisarão interromper a atual turnê de shows para seguir adiante com a dupla de amigos em "Boate Azul". "Amamos o que fazemos. O projeto dá para nós uma liberdade de nos divertir", diz ele.

A própria banda da turnê foi pensada separadamente, ou seja, os membros da equipe não fazem parte dos tradicionais shows das duplas e são neutros para que possam estar focados unicamente nas apresentações do "Boate Azul". Dessa forma, cada dupla pode sair de algum show particular e rumar direto para o novo palco com tudo já montado.

Para os cantores, é uma honra poder resgatar clássicos e mostrar que ainda estão na ativa. "Temos a responsabilidade de passar às novas gerações nossa história com muito afinco e amor. Através da música relembramos séculos e essa memória é o mais importante", diz Edson.