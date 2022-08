Educador físico viraliza na web ao se passar por cantores sertanejos durante corridas por aplicativo

Depois que começou a gravar vídeos se passando por artistas e famosos da internet para postar em suas redes sociais, o educador físico Júlio Divacci, de 28 anos, não para de ganhar seguidores. O humor e as histórias inventadas de improviso, assim como as reações dos motoristas de aplicativo que fazem parte da “Saga do Uber”, como as postagens são chamadas, estão fazendo sucesso e já alcançaram os próprios artistas que são imitados durante viagens em Goiânia. Os cantores Murilo Huff e Thierry, por exemplo, sempre comentam as postagens.

O vídeo mais famoso é o que Júlio se passa pelo cantor Gusttavo Lima. O personal pede que o motorista feche os vidros do carro para que ele grave uma live. O motorista fica em dúvida sobre a identidade, olha pelo retrovisor enquanto Júlio grava e tenta disfarçar para confirmar a identidade de quem está no banco traseiro do carro. Júlio criou uma conta no Tik Tok há dois meses por incentivo da esposa, Caroline Divacci, e já tinha mais de 80 mil seguidores na tarde deste domingo (7). No Instagram, 50,5 mil. E os números não param de crescer.

Há dez anos, quando o então estudante de 18 anos chegou a Goiânia com R$ 200 reais no bolso, um ventilador incompatível com a rede de energia da cidade e muitos sonhos na mala, ele não imaginava se tornar um famoso da internet. Vindo do Pará em busca de estudos e de trabalho, ele afirma que passou muitas dificuldades e quer aproveitar o momento. “Eu não comecei a gravar esses vídeos com propósito específico, foi pelo humor, pela brincadeira.” Mas com o crescimento dos seguidores, ele já pensa em conciliar os benefícios da fama repentina com seu trabalho de personal. Ele prefere dizer que não quer pensar em como será o futuro, mas que vai aproveitar o momento, sem deixar sua profissão de lado.

Aproveitando o momento

No último sábado ele participou de um trabalho de divulgação em um camelódromo da capital. Com muito humor, ele contou a saga de fazer “publis” na internet. “Eu estou aproveitando. A gente faz um plano, mas a vida vem e te mostra outro caminho, outras possibilidades.” E ele destaca outro incentivo para continuar com suas gravações de humor. Ele chegou a se emocionar em postagens nos stories do Instagram quando falou da repercussão e retorno que tem percebido. “Tem gente que vem agradecer, falar que consegui levar um sorriso em um momento difícil. Isso é muito gratificante.”

Júlio Divacci conta que já está preparando a segunda parte da “Saga do Uber” com Gusttavo Lima novamente. “As pessoas me mandam mensagens pedindo outra, querendo mais postagens. Tem gente que agradece pela risada, pela alegria. Isso não tem preço. Penso em continuar fazendo para continuar alegrando.” Ele diz que tudo começou quando entrou em um carro no mês de maio quando fez muito frio. Com a câmera ligada, conversou com a motorista falando que só não era mais frio do que na Europa, onde já havia morado, e passou a inventar histórias engraçadas.

Além dessa, ele passou a gravar várias histórias. A esposa achou engraçado e postou no perfil do Tik Tok dela. Com a repercussão, ela sugeriu que ele fizesse uma conta e passasse a gravar os vídeos. Isso não foi difícil pra ele. Ele é personal trainner e é o cliente quem chama o Uber para que ele vá dar aula. “No caminho de ida e de volta ele aproveita para se passar pelos famosos. No dia em que se passou pelo cantor Thierry, o motorista chegou a pedir foto com Júlio. “É divertido, tem gente que entra na onda, outros ficam mais quietos, mas tem sido divertido.”

Gravação de música

Ele lembra que em uma viagem que fez para Três Ranchos chamou um carro e o motorista era muito animado. “Eu disse que era famoso da internet, que uma música minha tinha mais de 28 milhões de visualizações. Pedi que ele me desse uma força e gravasse comigo o refrão. Eu inventei na hora e ele aprendeu. O cara gravou comigo e foi muito divertido.” Ele adianta que está marcado para esta semana a gravação da música de verdade. E ele nunca foi cantor. “Eu só canto no chuveiro, mas a música será gravada.”

Ele também já se passou por lutados de MMA e simulou que lutaria com Thiago Marreta, lutador do meio-pesado do UFC. “No final eu desminto, falo da brincadeira.” Ele conta que a repercussão está tão grande que já recebeu mensagens de pessoas de outros estados. Na manhã deste domingo (7), enquanto treinava na academia, um amigo recebeu o link de um dos vídeos de Júlio. “Estou muito feliz com tudo isso e espero corresponder ao que as pessoas esperam.”

Dono de um humor constante, ele agradece, especialmente, à esposa. Eles estão juntos desde que Júlio chegou a Goiânia. “Eu cheguei a dormir na rua, entregava panfleto para comprar comida. Consegui um emprego de faxineiro em uma academia e mentia pra ela que era o gerente.” Quando contou a verdade, pensou que ela fosse ficar com raiva, mas ela disse que o amava de todo jeito. Eles nunca se separaram. O casal tem um filho de seis anos.

Famosos

Júlio escolheu Goiânia para morar porque sempre gostou de sertanejo. “As pessoas diziam que era bom lugar para morar, trabalhar. E eu gostava de sertanejo, então era a cidade certa.” Quando foi chamado para ser faxineiro na academia do Marcos Leandro da Silva, mais conhecido como Marcão, ele ficou animado. E no seu primeiro dia de trabalho, o cantor Gusttavo Lima foi treinar no local de noite. “Quando ele chegou, fiquei de longe. Eu queria ir lá, mas era meu primeiro dia. Mas no final do treino, ele veio e me cumprimentou. Foi emocionante.”

De lá pra cá, ele encontrou o cantor, de quem é fã, outras vezes na academia. Marcão treinava vários famosos e Júlio conheceu e treinou outros cantores como Naiara Azevedo, Felipe Araújo, Jefferson Morais, George Henrique e Rodrigo, entre outros. Marcão morreu aos 46 anos, em 2021, após uma parada cardiorrespiratória. Júlio diz que o ex-patrão foi como um pai. “Ele me acolheu, me ajudou quando me formei, me deu oportunidade. Sem ele, não teria chegado onde cheguei.”