Elenco de ‘Sandy & Junior’ e celebra 25 anos do seriado em resort

Que “acho que pirei” é esse? O almoço de domingo do final dos anos 1990 e começo dos anos 2000 ganhou, agora, um clima cheio de baianidade e nostalgia. O destino Costa do Sauípe, no litoral norte da Bahia, convidou o elenco do seriado “Sandy e Junior”, que estreou em 1999, para celebrar seus 25 anos em seu hotel de mais alto padrão, o Brisa Grand Premium.



“Este elenco fez parte de um seriado que marcou toda uma geração e estamos muito felizes de proporcionar este reencontro entre amigos junto com suas famílias no Brisa Grand Premium, que é a melhor opção para casais com crianças pequenas e famílias na Costa do Sauípe”, afirma Edson Cândido, diretor de Marketing e Vendas da Aviva, detentora do destino.



É a primeira vez que toda a “Galerinha +ou-”, como também era conhecido o grupo, se reuniu desde o fim das gravações e que viajaram juntos. Participaram desta reunião: Fernanda Paes Leme (Patty), Paulinho Vilhena (Gustavo), Wagner Santisteban (Basílio), Karina Dohme (Bete), Bruna Thedy (Ritinha), Douglas Aguillar (Mau), José Trassi (Dodô), Camila dos Anjos (Bebel) e Igor Cotrim (Boca).



O elenco chegou à Costa do Sauípe na segunda-feira (28) e curtiu toda a experiência oferecida no resort all-inclusive 100% brasileiro do litoral norte baiano. Além de 2km de orla divididos em três praias, o destino conta com atividades para crianças, como a Toca da Zooeira, e adultos, como a Vila Assombrada e o Teatro da Vila.



O elenco ainda explorou as áreas temáticas Vila Nova da Praia, que remete a uma vila do interior baiano, e a Quermesse da Vila, com clima de São João o ano todo, incluindo carrossel e roda gigante. “O convite para um reencontro da turma já seria especial, com Costa do Sauípe como cenário foi irrecusável”, afirma Fernanda Paes Leme.

“25 anos de seriado, muito tempo desde que nos conhecemos e convivemos, mas apesar disso, tenho certeza de que, em muitos momentos, vamos ter aquela sensação de que o tempo não passou, afinal são muitas histórias para serem contadas e relembradas, regadas com muita risada e nostalgia. E, para mim, poder viver esse momento com a Pilar é algo que levarei para sempre comigo”, completa.