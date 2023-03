Elenco de 'Todas As Flores' conta o que o público pode esperar da segunda fase da novela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A novela "Todas As Flores", primeira exclusiva na plataforma de streaming da emissora, mexeu com os ânimos do público e dos atores. A trama para lá de tradicional, escrita por João Emanuel Carneiro, tem vilãs ardilosas e mocinhas sofredoras, e repercutiu bastante entre os artistas e nas redes sociais. A segunda fase estreia em 5 de abril.

Os próprios atores presentes na produção contam que ficaram surpresos com a recepção do público, principalmente pela história não se passar no canal aberto. Mas isso não quer dizer que estavam despreparados para lidar com a curiosidade e abordagem constante de pessoas, curiosas para a continuação das narrativas.

Composta por Sophie Charlotte, Letícia Colin, Regina Casé, Fábio Assunção, Humberto Carrão, Nicolas Prattes e Mariana Nunes, o elenco concorda que a ânsia dos fãs para a segunda temporada foi muito grande e surpreendente. "Com certeza foi a maior expectativa que já vivi na minha carreira. As pessoas na rua me cobravam, eu estava em um bloco de Carnaval e uma pessoa lá de cima gritou 'cadê os meus capítulos?'", diz Sophie, em entrevista a jornalistas.

Ela interpreta Maíra, mocinha cega alvo de frequentes maldades da irmã Vanessa (Letícia Colin) e da mãe Zoé (Regina Casé).

A curiosidade também vem por parte da família dos atores. Nicolas Prattes conta que teve que omitir informações dos próprios parentes. Mas ele tinha uma vantagem. "Tenho o dom de esquecer o que gravamos, então eu não respondia nada", comenta. E fala que viver Diego, o mocinho que passa por poucas e boas, o modificou: "Eu saí transformado do papel, ficou mais marcado do que outros que fiz."

Quem também está diferente desde que atuou na novela é Regina Casé. A atriz teve a oportunidade de viver uma narrativa que não costuma ser frequente em sua carreira: o papel de vilã. Confortável na interpretação de mãe acolhedora e dócil, logo no primeiro capítulo de "Todas As Flores" ela mata o pai de Maíra.

"Sempre sonhei em fazer uma vilã. Esse papel foi muito, muito difícil para mim. É difícil ser má, tem cargas pesadas e a Zoé tem muitas camadas. Mas acho que, ao longo dos episódios, ela passa a se apaixonar pela filha cega, do modo dela porque ela também não foi amada, então tem seu próprio jeito de amar. Tive que encontrar esses lugares, essas nuances", afirma.

A atriz ainda comenta que, às vezes, achou que não estava fazendo um bom trabalho, mas que abria as redes sociais e se surpreendia com os elogios à sua atuação.

Sem querer adiantar cenas importantes, o elenco conta que o público pode esperar uma temperatura mais quente na segunda fase, com vinganças, reviravoltas e mudanças de direção dos personagens.

Em determinados momentos, Colin tira sarro de Vanessa e afirma que a personagem é "patética" e que o feitiço vai virar contra o feiticeiro. A atriz adianta que Maíra vai responder à altura as maldades que sofre. "Gostei de ver a personagem da Sophie reagindo, o jogo fica mais quente. Quero ver a Vanessa sofrendo pelas injustiças que fez, precisamos ver os planos dela dando errado. Traz mais complexidade e profundidade para os personagens."

Humberto Carrão comenta que seu personagem Rafael vai voltar mais aguerrido para lidar com os sentimentos que nutre por Maíra e se livrar de Vanessa. "Faz parte da história ele fazer isso e também é o estilo de escrita do João Emanuel Carneiro seguir por esse caminho. O Rafael cansou, então as coisas vão ficar mais evidentes, ele vai ficar mais determinado."

TODAS AS FLORES

Quando 5 de abril

Onde Globoplay

Classificação 16 anos

Autor João Emanuel Carneiro

Elenco Sophie Charlotte, Letícia Colin, Regina Casé, Mariana Sousa Nunes, Fabio Assunção, Humberto Carrão, Caio Castro, Nicolas Prattes, Cassio Gabus Mendes, Ângelo Antônio, Barbara Reis e Thalita Carauta