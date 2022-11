Ellen Pompeo se despede de Grey's Anatomy e diz que show tem que continuar

A atriz Ellen Pompeo, de 53 anos, oficializou nesta quinta-feira (17) sua saída de "Grey's Anatomy" após 19 temporadas e se despediu da série em suas redes sociais.

Em seu perfil do Instagram, ela disse: "Sou eternamente grata pelo amor e pelo apoio de vocês, e por Meredith Grey e as 19 temporadas da série".

"Apesar de tudo... Nada disso teria sido possível sem os melhores fãs do mundo. Todos vocês são cavaleiros e todos vocês tornaram o passeio tão divertido e ICÔNICO! Eu amo vocês loucamente!", continuou.

Ellen ainda ironizou as muitas saídas de atores do elenco. "Essa não é a primeira vez de vocês nessa montanha russa. Vocês sabem que o show deve continuar e eu, com certeza, voltarei para visitar", finalizou.

— Ellen Pompeo via instagram.

ESSA LEGENDA 🥹❤️! Te amamos muito, loirinha. pic.twitter.com/SlaMoXexWs — Ellen Pompeo Brasil (@ellenpbrazil) November 17, 2022

Ao contrário dos outros personagem que deixaram a série, a personagem da atriz, Meredith Grey, não morrerá. Ela deve aceitar um emprego em outra cidade, o que deixa a porta aberta para a possibilidade de um retorno exporádico.