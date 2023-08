Elton John sofre acidente doméstico e passa a noite no hospital na França

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Elton John passou a noite do último domingo (27) no hospital após sofrer um acidente doméstico em sua casa de campo em Nice, na França. O cantor, que já voltou para casa, escorregou, caiu e sofreu algumas pequenas lesões.

Segundo a BBC News, o músico de 76 anos foi tratado em Mônaco. "Elton visitou o hospital local como uma medida de precaução", diz o comunicado divulgado pelo hospital. "Após os exames, ele foi imediatamente liberado nesta manhã, já está bem e em casa."

Elton John está passando o verão do hemisfério norte no sul da França com o marido David Furnish e os dois filhos. Ele encerrou sua longa turnê de despedida, "Farewell Yellow Brick Road", em julho, com um show no palco principal do festival Glastonbury, na Inglaterra.