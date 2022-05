Em casamento comunitário, Maiara “muda” letra que fala de traição: “O chifre não vem”

Ao se atentar que o público do seu show eram casais recém-casados, a cantora Maiara, brincou com a irmã e parceira Maraísa, depois de citar o bordão de uma das suas músicas: “o cifre vem”. No mesmo momento, a cantora “consertou”: "O chifre, o chifre vem. O chifre não vem na vida de vocês, está repreendido em nome de Jesus", disse Maiara.

A dupla foi a atração musical do casamento comunitário realizado na quinta-feira (19), no Ginásio Goiânia Arena. Aproximadamente mil casais que não tiveram condições de oficializar a relação se uniram em matrimônio no evento. No Instagram, Maraísa comentou a fala da irmã: “Hoje, cantamos em um casamento coletivo em Goiânia para 1200 casais. E o repertório das cantoras é como?! O “melhor” de tudo é @maiara tentando amenizar a situação”.

Outra canção do repertório das cantoras, e uma das primeiras músicas de sucesso de Maiara e Maraísa, “no dia do seu casamento”, também esteve na lista do show. A letra fala de uma pessoa apaixonada que promete invadir o casamento do amado e parar a cerimônia. Felizmente, nada disso ocorreu em Goiânia.