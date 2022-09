Em Goiânia, Guns N' Roses abre com clássico inveterado, e solo de Slash é ponto alto do show

It's So Easy foi a canção escolhida pela banda californiana Guns N' Roses para abrir os trabalhos no show da turnê Guns N’ Roses Are F’ N’ Back, neste domingo (11), no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. A música faz parte de um dos maiores clássicos do disco Appetite For Destruction (1987), trabalho que ajudou a reunir inúmeros fãs do grupo pelo mundo.

Com abertura dos portões às 16h e início da programação musical pontualmente às 19h com a discotecagem do DJ Sevenn, o grupo sobe ao palco às 20h, seguindo a tradição da pontualidade revista em shows anteriores, como no de Manaus (AM) e Recife (PE).

Plateia lotada e estádio cheio, a Guns N' Roses em quase 40 anos de estrada é capaz de reunir fãs de diferentes idades. São roqueiras e roqueiros goianos que, pela primeira vez, têm a oportunidade de assistir a uma das bandas de rock mais famosas do mundo em seu próprio quintal.



Veja a versão original do clipe de It's So Easy ao final desta matéria.

Solo de guitarra de Slash é ponto alto em show

O solo de guitarra de Slash é um dos pontos altos da apresentação. Em ótima performance, o músico de 57 anos cumpriu missão e arrasta a plateia para lisergia de riffs ao lado, também, do baixo de Duff McKagan, a guitarra de Richard Fortus, os teclados de Dizzy Reed e Melissa Reese e a bateria Frank Ferrer.