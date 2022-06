Empresário do Luva de Pedreiro diz que não roubou R$ 1 do influenciador

A briga pública que envolve o influenciador Iran Ferreira, conhecido na internet como Luva de Pedreiro, e seu empresário, Allan Jesus, ganhou mais um contorno. Após o rapaz se mostrar insatisfeito com o andamento de sua carreira e anunciar uma pausa em seus vídeos, Allan resolveu se pronunciar.

O colunista Leo Dias já havia publicado que nas duas contas de Luva só teria pouco mais de R$ 7.500 e que até mesmo o cachê pago pela participação dele no Domingão com Huck teria sido confiscado pela metade por Allan. Para poder se desligar do agente ele teria de desembolsar um valor de mais de R$ 5 milhões. Procurado, Luva de Pedreiro ainda não havia respondido as solicitações.

Pelas redes sociais, Allan afirma que é um homem honesto e que vai provar a sua inocência. "Se for provado que roubei R$ 1 que eu pague. Tenho nome a zelar, tenho família e entrego para a Justiça divina e dos homens para que tudo se resolva. Vou provar a verdade dos meus atos", disse.

Ele também revelou que o Iran teria duas contas em pessoa física e o conhecimento sobre uma terceira conta em pessoa jurídica, que foi criada esse ano para receber os valores de contratos de publicidade. Segundo ele, todos os sócios têm acesso a ela, inclusive Luva.

"Todos os nossos contratos de publicidade somam mais de R$ 2 milhões e nenhum pagamento ainda foi feito. Todos serão feitos a partir de julho de 2022, até o presente momento os contratos de publicidade ainda não foram pagos. Antes da nossa empresa ser aberta e ter uma conta jurídica, o Iran tinha feito um acordo informal com uma agência onde gravaria alguns vídeos no TikTok. Naquele momento, o valor foi de R$ 20 mil. Como ainda não existia essa conta jurídica, o valor foi depositado na conta da ASJ Consultoria", disse.

"Sobre todo o processo que envolve a ASJ Consultoria e o Luva de Pedreiro, eu contratei uma auditoria para que todos os contratos, contas bancárias e recibos sejam vistos. Foram feitos quase R$ 200 mil de investimento e com despesas pessoais do Iran. Em breve espero tê-las em mão", emendou.

Outra questão levantada foi que Iran, mesmo após ter feito muitos trabalhos e teoricamente ganho muito dinheiro, ainda moraria na mesma casa humilde. Em resposta, o empresário afirma que ele mesmo estava em contato com uma arquiteta para montar a nova casa do influenciador.

"Em abril desse ano, eu entrei em contato com uma arquiteta e a convidei para o projeto. Desde então, estão negociando com uma marca global onde estava sendo acordado a construção da nova casa do Iran. Bem como todas as melhorias do imóvel. Esse projeto ficou pronto e o Iran tinha conhecimento", disse.