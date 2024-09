Endrick e Gabrielly Miranda se casam em cerimônia privada

O jovem atacante Endrick, de 18 anos, se casou com a modelo Gabrielly Miranda, de 21 anos. Os dois anunciaram o casamento nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (16). “Enfim, casados”, escreveram em publicação compartilhada no Instagram. A cerimônia ocorreu de maneira sigilosa e não foi previamente divulgada.

O casal oficializou o namoro em dezembro do ano passado. Eles engataram o romance no final de outubro, e passaram a fazer aparições públicas no último mês de 2023.

Gabriely tem uma verdadeira paixão pelo futebol está sempre presente nos estádios onde seu marido joga. A influenciadora se mudou recentemente para a Espanha junto do jogador, que foi defender o Real Madrid.

Contrato de Namoro

O relacionamento de Endrick e Gabriely virou assunto nos últimos meses por ter causa de um contrato de namoro. Eles revelaram o documento em participação em podcast em abril, e o fato curioso repercutiu. “Não é um contrato de tempo... Existe um contrato, tem email, RG, assinaturas”, disse a modelo na ocasião, sem dar mais detalhes.

O romance também rendeu um episódio digno de “casos de família”. A mãe de Endrick, Cintia, opinou em maio que os dois eram muito jovens para casar. Isso bastou para que muitos internautas apontassem uma richa entre a loira e a família do atleta.