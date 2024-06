Entenda o que é a pielonefrite obstrutiva, que levou Preta Gil para o hospital no Rio

A internação da cantora Preta Gil no início de junho, no Rio de Janeiro, por infecção urinária chamou a atenção pela causa da doença: um cálculo renal, mais conhecido por pedra nos rins. Ter as duas patologias, e uma ocasionar a outra, não é comum, segundo o urologista Rodrigo Rosa de Lima. Porém, ele chama a atenção pela gravidade da situação.

“Não é tão comum apresentar cálculo renal associado a processo infeccioso, mas é um quadro grave, que exige bastante atenção”, alerta Lima. A filha de Gilberto Gil ficou três dias numa clínica particular e recebeu alta para continuar o tratamento em casa.

O médico diz que em alguns casos, os cálculos que estão no rim ou que obstruem o canal do ureter, que drena a urina do rim para a bexiga, podem conter bactérias. “Quando esses cálculos obstruem a via urinária, a urina não drena adequadamente. Consequentemente, essa urina represada em alta pressão com a presença conjunta de bactérias pode refluir para a corrente sanguínea dentro do rim, levando a uma condição potencialmente grave chamada pielonefrite obstrutiva”, explica o médico que atende no Órion Business & Health Complex, em Goiânia.

Atualmente, 2 milhões de casos de infecção urinária são registrados todos os anos no Brasil, segundo dados oficiais. Já o cálculo renal acomete 12% da população. Ou seja, 1 em cada 8 pessoas vai ter um cálculo renal em algum momento da vida. Enquanto o primeiro acontece mais em mulheres, o segundo é liderado pelos homens.

O que é

O cálculo renal é uma doença causada pela formação de substâncias minerais dentro do sistema urinário. São como “grãos de areia” que se juntam dentro do rim e formam uma verdadeira pedra. Já a infecção urinária é um processo em que há a presença de bactérias no sistema urinário, levando a um mecanismo inflamatório/infeccioso do nosso organismo.

“Quando essa infecção acomete apenas bexiga, conhecida como cistite, o paciente apresenta sintomas mais brandos, como ardência ao urinar, urina com cheiro forte, dor no abdome inferior e aumento da frequência urinária”, diz Rodrigo Lima. Quando a infecção atinge o rim, um processo chamado de pielonefrite, como ocorreu com a cantora Preta Gil, ela tende a ser mais séria. “O paciente apresenta febre, vômitos, dor na região lombar ou lateral do abdome e piora do estado geral. Em alguns casos, pode ser uma infecção muito grave, com riscos importantes à saúde”, detalha o médico.

O tratamento de pielonefrite, de acordo com o urologista, envolve um procedimento cirúrgico de urgência, para desobstruir a via urinária que está sem drenagem adequada e com a presença de infecção. “Num primeiro momento, o paciente é submetido a colocação de um cateter na via urinária para liberar a passagem de urina, associado ao tratamento com antibióticos potentes para combater a infecção”. Rodrigo Lima explica que nesse momento agudo do quadro infeccioso, não é realizada a retirada do cálculo renal, pois pode ser fatal. “Após algumas semanas, quando o processo infeccioso estiver resolvido, aí sim é realizada a cirurgia definitiva para retirada do cálculo”.

Entre as dicas do urologista para evitar a infecção urinária e cálculo nos rins estão beber muita água e esvaziar a bexiga a cada 3h ou 4h no máximo - pois urina retida na bexiga aumenta riscos. Para as mulheres sexualmente ativas, ingerir água, urinar o mais rápido possível e realizar higiene externa da região genital após a relação sexual. “Vale lembrar que a relação sexual não transmite infecção de urina, mas a proximidade da uretra da mulher com a vagina e com o anus favorece a migração de bactérias”. Por último, se tiver febre com sintomas urinários, como ardência, procure ajuda médica. “Essas infecções podem ser potencialmente fatais!”