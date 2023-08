EP póstumo de Cristiano Araújo será lançado nesta sexta (11)

Estrategicamente programado para ser lançado nesta sexta-feira (11), especialmente para o Dia dos Pais deste ano, o EP Meu pai, João Reis dá sequência aos lançamentos dos trabalhos póstumos do acervo do cantor Cristiano Araújo (24 de janeiro de 1986 – 24 de junho de 2015). O sertanejo morreu há oito anos em um acidente de carro.

Com quatro músicas, o EP póstumo tem como foco a única faixa inédita do lote de fonogramas do disco, Sorriso bonito, música lançada pela dupla Zezé Di Camargo & Luciano em álbum de 1996. Cristiano Araújo deixou gravada a voz nesta composição de autoria de Zezé em parceria com Bruno e Felipe.

Curiosamente, outra música do mesmo álbum editado por Zezé Di Camargo & Luciano em 1996, Não tenha dúvida, já tinha gerado dueto póstumo entre Cristiano e João.

Ainda integram o novo projeto, batizado com o nome do pai do artista, as faixas Por que e Tempo ao tempo.