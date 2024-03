Eri Johnson se apresenta em Goiânia em abril

O ator Eri Johnson desembarca em Goiânia e apresenta o espetáculo, “Eri Pinta Johnson Borda”, uma comédia divertidíssima, com a intenção de pintar e bordar com o seu público, através de uma completa interatividade entre todos, no dia 6 de abril, às 20h, no Teatro Goiânia.

Os ingressos estão disponíveis de forma física na Livraria Leitura, do Goiânia Shopping e no Ingresso Digital, com valores entre R$ 25 a R$ 90, de acordo com o setor escolhido na plateia e o tipo de ingresso (inteira, social ou meia).

Também está disponível a opção de ingresso social, que garante desconto para todos que levarem 1 kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue na portaria do evento, junto à validação do ingresso.

Sobre o show

Trata-se de um espetáculo teatral com início, meio e fim, onde o ator mistura histórias reais com fictícias. Ele relembra no palco alguns dos seus personagens, como por exemplo, o Gay Lulu da novela Barriga de Aluguel.

E para aqueles que gostam das tão famosas imitações, dessa vez elas estão inseridas no contexto da peça (Romário, Evandro Mesquita, Caetano Veloso, Ney Latorraca, Alexandre Frota, Marília Pêra, Roberto Carlos, Lula, Papa, entre outros) educação, relacionamentos amorosos, amizade e família, são alguns dos temas abordados e interpretados pelo ator.

Pois em se tratando de Eri Johnson, esse espetáculo literalmente só tem hora para começar. Na apresentação, encontramos vários efeitos de luzes e sons que contracenam com o ator, cenário ilusionista, tudo para assegurar uma qualidade teatral digna de um espectador de teatro.

Nesse show, Eri interpreta personagens encantadores e divertidíssimos, que levam a plateia às gargalhadas, tais como: O Gaguinho desempregado, Os Bêbados, o Casado, o Carioca poliglota, o Namorado iniciante, o Dançarino e o quase protagonista “Feio da Turma”. A trilha sonora é da premiada Túnica, e temos ainda as participações das vozes de Gabriela Duarte e Cesar Filho.



Serviço: Eri Johnson em Goiânia

Data: 6 de abril

Local: Teatro Goiânia (R. 23, 252 - St. Central, Goiânia)

Horário: 20h

Ingressos: https://ingressodigital.com/evento/11206/Eri_Jhonson_I_Eri_Pinta_Jhonson_Borda