Escola do Futuro realiza nesta sexta-feira a 3ª Mostra Curta a Cena

O curso superior de tecnologia em Produção Cênica, da Escola do Futuro do Estado de Goiás (EFG) em Artes Basileu França, realiza, nesta sexta-feira (23), o Curta a Cena - Mostra de Cenas Curtas. O evento conta com apresentações de até 10 minutos de teatro, música, dança ou circo.

A entrada é gratuita e os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla. A organização solicita a doação de um litro de leite, que será entregue para instituições sociais de Goiânia.

A coordenadora do curso de Produção Cênica, Iolene Lobato, aponta que as aulas têm promovido mudanças no cenário artístico profissional do Estado. “Sem dúvida, configura-se como uma atividade prática acadêmica que possibilita aos alunos, não somente experiência na área, mas também a vivência e o sentido de produzir arte”, destaca.

Os alunos são responsáveis por toda a organização da mostra. Eles estão divididos em processos que vão desde a produção executiva, direção de palco, cenografia, iluminação, organização dos camarins até a bilheteria. A coordenação é dos professores Adriana Brito, Rafael Blat e Luis Guilherme Barbosa.

Os artistas participantes desta edição da mostra são Drag Condessa (teatro), Cia. Caminhart (teatro), Cia. Damas de Paus (teatro), Nunna Queer (teatro), Marcos Branquinho (teatro), Naia Autismo (música), Coró de Pau (música), MC Léo (música), Kaylla Raquel (circo), Rodrigo Mallet (circo), Clã Naja Bellydance (dança), Mandalas Cristalinas (artes visuais) e Paulo Sérgio (artes visuais).



SERVICO

Evento: 3ª Curta a Cena - Mostra de Cenas Curtas

Quando: Nesta sexta-feira (23), às 20h

Onde: Teatro Escola Basileu França - Av. Universitária, nº 1.750, Setor Universitário

Ingressos: https://www.sympla.com.br

Doação: 1 litro de leite